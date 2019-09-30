موعد مباراة توتنهام ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

قال ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، اليوم الإثنين، إن الفوز على بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، غدًا الثلاثاء، سيساعد فريقه في تجنب تكرار ما حدث الموسم الماضي من صعوبة في التأهل إلى أدوار خروج المغلوب.

وكان توتنهام وصيف بطل نسخة الموسم الماضي ليفربول، لكنه تأهل بصعوبة لدور الستة عشر بعد أن خسر أول مباراتين في دور المجموعات أمام إنتر ميلان وبرشلونة.

وبدأ توتنهام مشواره هذا الموسم في المجموعة الثانية بالتعادل على ملعب أولمبياكوس، ويريد المدرب الأرجنتيني أن يحقق فوزه الأول أمام ضيفه بايرن المتصدر، قبل أن يزور بطل ألمانيا في ديسمبر كانون الأول المقبل في ختام المجموعة.

وقال بوكيتينو للصحفيين، اليوم الإثنين: ”أتمنى الفوز غدًا لنكون في وضع أفضل من الموسم الماضي عندما حصلنا على نقطة واحدة فقط بعد ثلاث مباريات.

”لم يؤمن أحد بنا لكننا تأهلنا لنهائي دوري أبطال أوروبا. لهذا السبب فإن البدايات مهمة في كرة القدم. لكن الأكثر أهمية هو كيف ستنهي الموسم. يجب التحلي بالقوة والهدوء ذهنيًا خلال موسم طويل“.

وأشار بوكيتينو إلى اهتمام توتنهام للتركيز على دوري أبطال أوروبا، إذ يشارك فيه للموسم الرابع على التوالي رغم أن النادي ينفق أقل من أبرز منافسيه في إنجلترا وأوروبا.

وأضاف أن هذه الظروف الصعبة دفعته للبحث عن حلول مبتكرة في الملعب، مثل الدفع بلاعب الوسط موسى سيسوكو كظهير أيمن في الطوارئ عندما تعرض سيرج أورييه للطرد أمام ساوثامبتون مطلع هذا الأسبوع.

وقال: ”لن يتغير الوضع هذا الموسم وهذا ليس جديدًا بالنسبة لنا. الجديد هو أننا قبل سبع سنوات كنا نلعب في الدوري الأوروبي، لكننا الآن نلعب بدوري الأبطال للموسم الرابع على التوالي.

”نلعب أمام برشلونة أو إنتر ميلان أو بايرن ميونخ أو ريال مدريد أو مانشستر سيتي. تغيرت الظروف كثيرًا بالنسبة للنادي ولكن ظروفي السيئة لم تتغير منذ خمس سنوات حتى اليوم“.

وأضاف أن بايرن ميونخ هو أحد الفرق المرشحة دائمًا للفوز باللقب.

وتابع: ”إنه فريق مرشح للفوز في كل موسم. الفريق يعد نفسه لمحاولة الفوز باللقب لأن التاريخ يدعمه“.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة توتنهام وبايرن ميونخ غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 5، بتعليق يوسف سيف.