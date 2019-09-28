توتنهام بعشرة لاعبين يخطف فوزًا ثمينًا من ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي (فيديو)

قاد هدف هاري كين الثامن في ست مباريات ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم فريقه توتنهام هوتسبير للفوز بعشرة لاعبين 2-1 على ضيفه اليوم السبت بعد أخطاء من زميلين.

وهز كين الشباك بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 43، ليستعيد توتنهام التقدم بعدما أهدى حارسه هوجو لوريس التعادل لساوثهامبتون.

وأخذ الحارس الفرنسي وقتًا طويلًا لإبعاد الكرة، ثم فشل في مراوغة داني إينغز الذي لمس الكرة إلى داخل المرمى، ليلغي تقدم تانغاي ندومبلي لصاحب الأرض في الدقيقة 24.

وجاء خطأ لوريس بعد قليل من طرد زميله سيرج أورييه في الدقيقة 31، لحصوله على الإنذار الثاني بعدما جذب رايان برتران من القميص على الرغم من عدم وجود خطورة على مرماه.

وبعد الاستراحة ضغط ساوثهامبتون بقوة مستغلًا تفوقه العددي، لكن لوريس عوض خطأه المبكر بإبعاد فرصتين من جيمس وارد-بروس ومايا يوشيدا.

وسدد ناثان ريدموند لاعب ساوثهامبتون فوق العارضة، في حين فشل إنجز في الوصول إلى الكرة ليهدر فرصة من مدى قريب، وواصل الفريق الضيف ضغطه لكن توتنهام الذي صعد للمركز الرابع كان خطيرًا في الهجمات المرتدة، وكاد كين أن يحرز هدفه الثاني قبيل النهاية.