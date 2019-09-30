غوارديولا: إخفاق مانشستر سيتي مجددًا في دوري أبطال أوروبا ليس كارثة ولن أقتل نفسي

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، اليوم الإثنين، إن الفشل مجددًا في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم لن يكون كارثة، ويؤمن بأن جمهور فريقه يقدّر الإنجازات المحلية أكثر من القارية.

ووصل سيتي إلى الدور قبل النهائي في دوري الأبطال مرة واحدة منذ وصول غوارديولا وخرج من دور الثمانية على يد ليفربول وتوتنهام هوتسبير في آخر موسمين.

وحقق فريق غوارديولا ثلاثية محلية لا سابق لها في الموسم الماضي بينما غاب عن المجد الأوروبي وأكد المدرب الإسباني أن الفشل في الفوز باللقب القاري مجددًا ”لن يغير حياته“.

وأبلغ مؤتمرًا صحفيًا: ”سأحاول بالتأكيد لكن لن أعيش خلال الأشهر العشرة المقبلة أفكر في حدوث كارثة إذا لم نفز بدوري الأبطال، أريد التتويج باللقب ولكن إن لم يحدث هذا لن أقتل نفسي“.

وأضاف أنه ”إذا لم نفز هذا العام سنحاول في العام المقبل، تحتاج إلى بعض الأعوام أحيانًا وربما أطول من ذلك“.

وأشار إلى أن القاعدة الجماهيرية للنادي لا تعطي قيمة كبيرة للنجاح الأوروبي، بسبب التاريخ المتواضع للسيتي في المسابقة.

وتابع قائلًا: ”أعرف أن الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر إثارة لجماهيرنا ونحن في النادي ندرك أن الجمهور يفضل الفوز بالدوري الممتاز على دوري الأبطال.

”ليفربول ومانشستر يونايتد فازا بالعديد من الألقاب في دوري الأبطال واعتاد الناديان على ذلك وجمهورنا كان يشاهد من المنزل أو الحانات مباريات ليفربول ويونايتد خلال عقود.

”هذا أمر يتعلق بثقافة النادي وأشعر بأننا قطعنا خطوات للأمام والمهم أن نحاول كما فعلنا في المواسم الماضية“.

ويستقبل سيتي بطل كرواتيا دينامو زغرب في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بدوري الأبطال غدًا الثلاثاء وسط مشاكل دفاعية لغوارديولا، إذ يغيب إيمريك لابورت وجون ستونز للإصابة كما تحوم شكوك حول مشاركة فرناندينيو الذي تغير مركزه مؤخرًا من لاعب وسط إلى قلب دفاع.

وأصبح نيكولاس أوتامندي قلب الدفاع الوحيد المتاح، وقال غوارديولا إنه من الممكن أن يعتمد على الصاعدين تايلور هاروود-بيلز (17 عامًا) أو إيريك غارسيا (18 عامًا) بعد المشاركة في الفوز 3-صفر على بريستون نورث إند في كأس الرابطة الأسبوع الماضي.