قبل مباراة برشلونة وإنتر ميلان.. ليونيل ميسي وعثمان ديمبلي يعودان للتدريبات الجماعية (صور)

تلقى نادي برشلونة ومدربه إرنيستو فالفيردي نبأً سارًّا بعودة النجمين، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي عثمان ديمبلي، للتدريبات الجماعية، قبل مواجهة إنتر ميلان، في الجولة الثانية من دور المجموعات، بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت تدريبات برشلونة الصباحية لليوم الاثنين تواجد ميسي وديمبلي، لكن اللاعبين سيجريان مزيدًا من الفحوص الطبية قبل معرفة موقفهما من المشاركة أمام إنتر ميلان، الأربعاء.

وغادر ميسي الملعب بين الشوطين في مباراة برشلونة وفياريال بسبب تمدد (استطالة) في العضلة المقربة في الساق اليسرى، في حين أُصيب ديمبلي قبل مباراة برشلونة مع خيتافي في الدوري الإسباني، بشد في أوتار الساق اليسرى، وحمل زائد في عضلة الفخذ.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ أن تعافي ميسي من الإصابة أفضل بكثير مما كان متوقعًا، وأضافت الصحيفة أنه إذا استمر تحسن ميسي قد يتم النظر في إمكانية إدخاله لقائمة برشلونة المستدعاة لمواجهة إنتر ميلان على ملعب كامب نو، رغم أن تقارير سابقة ذكرت أن ميسي قد يغيب حتى الـ 19 من أكتوبر المقبل.

وشارك ميسي أساسيًا لأول مرة في مباراة برشلونة وفياريال على ملعب كامب نو، لكنه غادر الملعب بين الشوطين، وغاب اللاعب الأرجنتيني عن أول 4 مباريات لبرشلونة في الدوري الإسباني، وشارك 31 دقيقة أمام بروسيا دورتموند الألماني في أولى جولات دوري أبطال أوروبا، قبل أن يشارك 45 دقيقة في خسارة برشلونة 2/0 أمام غرناطة في الجولة الخامسة من الليغا.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 30, 2019