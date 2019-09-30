تفاؤل بمشاركة ليونيل ميسي في مباراة برشلونة وإنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا

كشفت تقارير صحفية إسبانية، الاثنين، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قد يشارك في مباراة برشلونة وإنتر ميلان، في الجولة الثانية من دور المجموعات، بدوري أبطال أوروبا، الأربعاء.

وبحسب صحيفة ”سبورت“ فإن تعافي ميسي من إصابة عبارة عن تمدد (استطالة) في العضلة المقربة في الساق اليسرى أفضل بكثير مما كان متوقعًا.

وأضافت الصحيفة أنه إذا استمر تحسن ميسي قد يتم النظر في إمكانية إدخاله لقائمة برشلونة المستدعاة لمواجهة إنتر ميلان على ملعب كامب نو.

وأشارت ”سبورت“ إلى أن الفحوصات التي خضع لها ميسي الخميس الماضي، أظهرت أن الاستطالة الصغيرة التي عانى منها خلال مباراة فياريال في الدوري الإسباني لم تكن شديدة، مما زاد من التفاؤل بشأن مشاركته أمام إنتر ميلان.

وكان بحسب ”شيرينغيتو“ الإسباني الشهير، قد قال إن ميسي سيغيب عن برشلونة حتى 19 أكتوبر المقبل.

وشارك ميسي أساسيًا لأول مرة في مباراة برشلونة وفياريال على ملعب كامب نو، لكنه غادر الملعب بين الشوطين بسبب الإصابة على مستوى عضلة الفخذ.

وغاب ميسي عن أول 4 مباريات لبرشلونة في الدوري الإسباني، وشارك 31 دقيقة أمام بروسيا دورتموند الألماني في أولى جولات دوري أبطال أوروبا، قبل أن يشارك 45 دقيقة في خسارة برشلونة 2/0 أمام غرناطة في الجولة الخامسة من الليغا