تقرير يكشف سر غضب ميسي من صفقة انضمام غريزمان لنادي برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن سر غضب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني من صفقة انضمام الفرنسي أنطوان غريزمان للفريق، قادمًا من أتلتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الماضية.

ووفقًا لما ذكرته إذاعة ”راديو كاتالونيا“، فإن ”سبب استياء ميسي من التوقيع مع غريزمان، هو أن البارسا ووالد ميسي اتفقا على تأخير دفع راتب ميسي؛ بسبب عدم وجود أموال في خزينة النادي، وبعد فترة وجيزة وقع البارسا مع غريزمان بـ120 مليون يورو، أمام حيرة عائلة ميسي“.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم، فرض مؤخرًا عقوبة على برشلونة؛ بسبب شكوى أتلتيكو مدريد بتفاوض النادي الكتالوني مع غريزمان لاعب الأتليتي السابق والبارسا الحالي، قبل المدة القانونية.

ووفقًا لصحيفة ”ماركا“ الإسبانية، فقد وقع الاتحاد الإسباني غرامة قدرها (300 يورو فقط) على برشلونة بعد شكوى أتلتيكو.

ورفضت لجنة المنافسة طلب القاضي بإغلاق ملعب ”كامب نو“، وقالت إنه بإمكان أتلتيكو مدريد تقديم استئناف على القرار، خلال 10 أيام عمل من صدور القرار.

وكان طلب القاضي بإغلاق الملعب بسبب الغرامة الضئيلة التي تم فرضها على برشلونة، مقارنة بإمكانياته الاقتصادية.

وتعود الشكوى إلى أن أتلتيكو يرى أن برشلونة تفاوض مع غريزمان قبل موعد تخفيض الشرط الجزائي من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو، وبالتالي يحق لنادي العاصمة الإسبانية الحصول على 80 مليون يورو أخرى نظير انتقال النجم الفرنسي للكامب نو.