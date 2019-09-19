أريولا يعتذر لجماهير ريال مدريد ويشرح موقفه من الصورة المثيرة للجدل (شاهد)

نشر الفرنسي ألفونسو أريولا حارس ريال مدريد على صفحته على ”إنستغرام“ رسالة لجماهير ريال مدريد اعتذر من خلالها عن الصورة التي ظهر فيها بجانب زميليه السابقين في باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي والكاميروني تشوبو موتينغ في لحظة فرح بعد الهزيمة.

وكتب ألفونسو على صفحته على ”إنستغرام“ بجانب صورة بقميص ريال مدريد: ”جماهير ريال مدريد، أشعر بالحزن الشديد من التعليقات على الصورة التي يتم تداولها على الشبكات الاجتماعية، أريد من جميع مشجعي ريال مدريد أن يعرفوا أن قلبي أبيض منذ أن وقعت لهذا النادي ولا أستطيع تحمل أدنى شك في ولائي ومشاركتي مع ريال مدريد.“

وأضاف الحارس السابق لباريس سان جيرمان: ”أثرت الهزيمة على كل من يشكل هذه العائلة العظيمة، وبعد اللقاء حصلت على فرصة للقاء زملائي وأصدقائي القدامى التي لم يعطوني الوقت لأقول لهم وداعًا، أكرر اعتذاري لجماهير ريال مدريد الذين شعروا بالإهانة والتي لم تكن أمنيتي وآمل أن نحقق معًا الكثير من النجاحات.“