شاهد.. ألفونسي أريولا يستفز جماهير ريال مدريد بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان (صورة)

تسبب الحارس الفرنسي ألفونسي أريولا المنضم حديثًا إلى ريال مدريد الإسباني في أزمة، بعد خسارة النادي الملكي 0/3 أمام باريس سان جيرمان، في الجولة الأولى من المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا، الأربعاء.

وانتشرت صورة لأريولا مع زميليه السابقين تشوبو موتينغ وكيليان مبابي، عقب نهاية المباراة.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن صورة أريولا مع موتينغ ومبابي أثارت غضب مسؤولي ريال مدريد، إذ بدا وكأن الحارس الدولي يحتفل بفوز فريقه السابق على ريال مدريد

وقدّم ريال مدريد أداءً متواضعًا على ملعب بارك دي برانس ليفوز باريس سان جيرمان 3/0، في غياب نجومه نيمار وكيليان مبابي وإدينسون كافاني.

وانتقل أريولا إلى ريال مدريد في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات، في صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان، شملت انتقال الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس من ريال مدريد إلى النادي الفرنسي.