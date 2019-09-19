صحيفة تتنبأ بمستقبل زيدان مع ريال مدريد وإمكانية عودة جوزيه مورينيو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، مستقبل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بعد سقوط ريال مدريد 0/3 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن زيدان ما زال يحظى بثقة فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، رغم البداية السيئة للفريق الملكي في دوري أبطال أوروبا، والمتواضعة في الدوري الإسباني.

وخسر ريال مدريد 0/3 أمام باريس سان جيرمان، كما حقق فوزين وتعادلين في أول 4 مباريات في الدوري الإسباني، ليحتل المركز الثالث على لائحة الترتيب.

وأضافت الصحيفة أن بيريز لا زال يثق في زيدان وقدرته على إعادة ريال مدريد إلى طريق الانتصارات، لكن الصحيفة أوضحت أن ثقة بيريز في زيدان ليست بلا حدود.

وبحسب ”موندو ديبورتيفو“، فإن خسارة جديدة لريال مدريد أمام إشبيلية أو أتلتيكو مدريد مثل الخسارة أمام باريس سان جيرمان، ستعني على الأغلب نهاية الولاية الثانية لزيدان مع ريال مدريد.

وعن إمكانية عودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، قالت الصحيفة: إن اسم مورينيو بدأ يتردد بقوة لكن إدارة ريال مدريد لا تضع إعادة مورينيو كخيار، وإن ما يتردد عن ذلك ضوضاء إعلامية أكثر منها حقيقة.