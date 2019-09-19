درجات لاعبي ريال مدريد وباريس سان جيرمان.. دي ماريا يكتسح هازارد بفارق كبير

”ما أشبه الليلة بالبارحة“، لم يتغير الوضع بالنسبة لنادي ريال مدريد الإسباني كثيرًا رغم إنفاق أكثر من 300 مليون يورو على الصفقات الجديدة في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وتلقى الفريق الملكي هزيمة مذلة على يد باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة، في أولى مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا، على ملعب ”حديقة الأمراء“.

تلك الهزيمة أعادت إلى الأذهان السقوط المدوي لريال مدريد أمام أياكس أمستردام الهولندي في دور الـ16 لدوري الأبطال الموسم الماضي، بملعب ”سانتياغو برنابيو“، وهي الخسارة التي أطاحت بالمدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، ليصل بعدها زيدان على أمل استعادة أمجاد الماضي القريب، ولكن دون جدوى أو مؤشر يبعث على التفاؤل.

ولا يمكن اعتبار نقص الصفوف بالنسبة لريال مدريد، خاصة في خط الدفاع، مبررًا للهزيمة المدوية، حيث غاب القائد سيرجيو راموس للإيقاف، والبرازيلي مارسيلو للإصابة، وكذلك ناتشو، واضطر زيدان إلى الدفع بالبرتغالي إيدير ميليتاو والفرنسي فيرلاند ميندي، إلى جوار داني كارفاخال وفاران، ولكن سان جيرمان أيضاً لعب دون ثلاثة من أبرز نجومه على الصعيد الهجومي وهم البرازيلي نيمار للإيقاف، والأوروغوياني إدنسون كافاني، وكيليان مبابي للإصابة.

ونجح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، نجم باريس سان جيرمان، في خطف الأضواء من جميع نجوم الفريقين في المباراة، وأحرز لاعب ريال مدريد الأسبق هدفين، وكاد يسجل الثالث في الشوط الثاني لولا أن كرته علت العارضة، واستحق لقب رجل المباراة الأول.

من جانبها، رصدت صحيفة ”إندبندنت“ البريطانية تقييم لاعبي باريس سان جيرمان وريال مدريد خلال المباراة..

باريس سان جيرمان:

أنخيل دي ماريا 9 درجات..

خوان بيرنات 8 درجات..

كيلور نافاس وتوماس مونييه وتياغو سيلفا وكيمبيمبي وإدريس غاي وفيراتي وسارابيا 7 درجات..

ماركينيوس وإيكاردي 6 درجات..

ريال مدريد

غاريث بيل 7 درجات..

كورتوا وميليتاو وكارافخال وميندي وتوني كروس 6 درجات..

فاران وكاسيميرو ورودريغيز وبنزيما وهازارد 5 درجات..