ردة فعل مبابي ونيمار بعد الهدف الثالث لباريس سان جيرمان ضد ريال مدريد (فيديو)‎

أعرب الثنائي نيمار ومبابي نجما نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن سعادتهما الغامرة بفوز فريقهم على ريال مدريد بثلاثية نظيفة بدوري أبطال أوروبا.

والتقطت كاميرا المباراة فرحة جنونية لنيمار ومبابي بعد الهدف الثالث لباريس في شباك الفريق الملكي.

هدف ⚽️ الباريسي الليلة غير.. وفرحة هيسترية من مبابي ونيمار ???? باريس سان جيرمان 3 ريال مدريد 0#beINUCL #PSGRMA pic.twitter.com/9KEEa4SW0d — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) September 18, 2019

تلقى فريق ريال مدريد الإسباني ضربة قاسية في بداية مشواره بمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب خسارته 0-3 أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الأربعاء في المجموعة الأولى للمسابقة القارية، التي شهدت أيضًا تعادل كلوب بروج البلجيكي مع ضيفه جالطة سراي التركي بدون أهداف.

وتصدر سان جيرمان، الباحث عن التتويج بلقبه الأول في البطولة، ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، متفوقًا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه غلطة سراي وكلوب بروج، اللذين تقاسما المركز الثاني، فيما قبع الريال، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 13 لقبًا في المؤخرة بلا رصيد من النقاط.