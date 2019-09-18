باريس سان جيرمان يكتسح ريال مدريد بثلاثية نظيفة بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

تلقى فريق ريال مدريد الإسباني ضربة قاسية في بداية مشواره بمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب خسارته صفر / 3 أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الأربعاء في المجموعة الأولى للمسابقة القارية، التي شهدت أيضًا تعادل كلوب بروج البلجيكي مع ضيفه جالطة سراي التركي بدون أهداف.

وكان سان جيرمان الطرف الأفضل خلال اللقاء، حيث جاء فوزه عن جدارة واستحقاق، وكان بإمكان لاعبيه مضاعفة النتيجة في أكثر من مناسبة لولا سوء الحظ الذي لازمهم، فيما قدم الريال أداء باهتًا للغاية، وظهر نجومه كالأشباح في الملعب، ليتلقى خسارة مستحقة.

وتقدم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لسان جيرمان في الدقيقة 14، قبل أن يعود اللاعب لهز الشباك من جديد في الدقيقة 33، فيما تكفل توماس مونييه بتسجيل الهدف الثالث للفريق الفرنسي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وتصدر سان جيرمان، الباحث عن التتويج بلقبه الأول في البطولة، ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، متفوقًا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه غالاتا سراي وكلوب بروغ، اللذين تقاسما المركز الثاني، فيما قبع الريال، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 13 لقبًا، في المؤخرة بلا رصيد من النقاط.

دوري ابطال اوربا : ???? باريس سانت جيرمان 1 × 0 ريال مدريد | هدف دي ماريا في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/iO35QZ1VyN — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 18, 2019

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