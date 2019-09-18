مانشستر سيتي يتجاوز شاختار ودينامو زغرب يفترس أتلانتا في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

مانشستر سيتي يتجاوز شاختار ودينامو زغرب يفترس أتلانتا في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أسفرت الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا عن فوز سهل لمانشستر سيتي الإنجليزي خارج قواعده وبثلاثية نظيفة على شاختار دونيتسك الأوكراني، بينما أكرم دينامو زغرب الكرواتي ضيافة أتلانتا الإيطالي وفاز عليه برباعية دون رد.

وعلى ملعب ميتاليست، ووسط جمهور شاختار، لم يحتج السيتي سوى إلى 24 دقيقة كي يفك شيفرة الفريق الأوكراني، بهدف أول حمل توقيع الجزائري رياض محرز.

بعدها بحوالي ربع ساعة، وتحديدًا في (ق38)، أضاف السيتيزن الهدف الثاني عبر الألماني إلكاي غندوغان، ثم أكد البرازيلي جابرييل جيسوس أفضلية الفريق الإنجليزي بهدف ثالث (ق76).

وفي المباراة الأخرى، بملعب ماكسيمير معقل دينامو زغرب، سجل أهداف الفريق الكرواتي كل من الكرواتي مارين ليوفاك (ق10)، ومواطنه ميسلاف أورسيتش (ق32)، وأورسيتش مجددا (ق42)، ثم سجل أورسيتش الهدف الرابع لفريقه والثالث له (هاتريك) في (ق68).

بهذه النتائج، يحصل دينامو زغرب على ثلاث نقاط يتصدر بها المجموعة بفارق هدف عن السيتي الذي حل وصيفه ولديه ثلاث نقاط أيضا، وخلفهما بلا نقاط في المركزين الثالث والرابع، شاختار دونيتسك وأتلانتا، على الترتيب.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث