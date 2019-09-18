أهداف مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان: دي ماريا بتقدم بثنائية للفريق الفرنسي (فيديو)

تقدم أنخيل دي ماريا مهاجم نادي باريس سان جيرمان بهدف رائع في شباك ريال مدريد خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

واستلم دي ماريا الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد قوية في شباك كورتوا.

وعزز دي ماريا تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 33 من تسديدة صاروخية.

دوري ابطال اوربا : ???? باريس سانت جيرمان 1 × 0 ريال مدريد | هدف دي ماريا في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/iO35QZ1VyN — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 18, 2019

ويدخل ريال مدريد، بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، المباراة باحثًا عن حصد الفوز والنقاط الثلاث، أملًا في إعادة أمجاد الماضي القريب حين حصد 3 نسخ للشامبيونز ليغ تحت قيادة زيزو.

بينما يتطلع باريس لتدشين بداية قوية لمشواره الأوروبي مع مدربه الألماني توماس توخيل بحثًا عن فك العقدة والتتويج باللقب.