التشكيلة الرسمية لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

يستهل فريق ريال مدريد الإسباني، مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا بمواجهة صعبة وقوية ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، في واحدة من أهم اللقاءات بدور المجموعات بالبطولة، مساء اليوم الأربعاء.

ويدخل ريال مدريد، بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، المباراة باحثًا عن حصد الفوز والنقاط الثلاث، أملًا في إعادة أمجاد الماضي القريب حين حصد 3 نسخ للشامبيونز ليغ تحت قيادة زيزو.

على الجانب الآخر يتطلع باريس لتدشين بداية قوية لمشواره الأوروبي مع مدربه الألماني توماس توخيل بحثًا عن فك العقدة والتتويج باللقب.

وفيما يلي التشكيلة الرسمية للفريقين:

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: كارفاخال، فاران، ميليتاو، ميندي.

الوسط: كاسيميرو، خاميس، كروس.

الهجوم: غاريث بيل، كريم بنزيما، هازارد.

تشكيل باريس سان جيرمان:

حراسة المرمى: نافاس.

الدفاع: مونيير، سيلفا، كيميبيمب، بيرنات.

الوسط: جايا، دي ماريا، سارابيا، فيراتي، ماركينيوس.

الهجوم: إيكاردي.