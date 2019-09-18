كل ما تريد معرفته عن مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق أتلتيكو مدريد الإسباني نظيره يوفنتوس الإيطالي في مواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم الأربعاء في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يبحث أتلتيكو عن تحقيق فوز يبدأ به مسيرته الأوروبية بقيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني ولكن يوفنتوس يبحث عن توجيه رسالة اطمئنان وثقة لجماهيره على المستوى الأوروبي مع مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي تفاصيل موقعة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس اليوم في دوري أبطال أوروبا:

موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 22:00 مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية على ملعب ”واندا ميتروبوليتانو“ في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق خليل البلوشي.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا عام 2014 وفاز أتلتيكو مدريد بهدف نظيف وتعادلا في إيطاليا دون أهداف.

وتجدد اللقاء في دور الستة عشر بالبطولة القارية للموسم الماضي 2018 – 2019 وفاز أتلتيكو مدريد بثنائية دون رد ولكن يوفنتوس صنع الريمونتادا في إيطاليا وفاز بثلاثية نظيفة وصعد لربع النهائي.

أفكار سيميوني.. وقدرات فيليكس

يبقى دييغو سيميوني أحد المدربين الذين صنعوا نجاحات مميزة في دوري الأبطال تحديدًا وصعد للنهائي مرتين رغم عدم فوزه باللقب إلا أنه يعد من المدربين المتميزين في القارة العجوز.

وتحدث سيميوني عن مباراة يوفنتوس مؤكدًا أن اليوفي سيظل كما هو منافسًا شرسًا على الألقاب كما أشاد بالبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق الإيطالي مؤكدًا أنه وحش للأهداف.

ويفتقد أتلتيكو مدريد جهود الظهير الأيمن سيمي فرساليكو، ويعتمد سيميوني على طريقته 4-4-2 مع قدرات الحارس المتميز يان أوبلاك وأمامه الرباعي خوسيه خيمينيز وستيفان سافيتش وكيران تريبير ورينان لودي في خط الدفاع مع رباعي الوسط كوكي وساؤول نيجويز وأنخيل كوريا وتوماس ليمار.

ويراهن سيميوني على قدرات لاعبه صاحب الـ19 عامًا جواو فيليكس بجانب خبرات المخضرم دييجو كوستا في خط الهجوم.

أسلحة يوفنتوس.. وخبرات رونالدو

يحشد يوفنتوس أيضًا أسلحته لتحقيق الفوز خارج دياره وتدشين بداية قوية لمشواره الأوروبي، وأكد ماوريسيو ساري مدرب اليوفي أن المباراة لن تكون سهلة خاصة أن أتلتيكو مدريد من الفرق المرشحة للتتويج باللقب وسيلعب وسط أرضه وجمهوره.

ويعتمد يوفنتوس على خبرات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يعود إلى العاصمة الإسبانية مدريد التي عاش فيها أجمل اللحظات مع ريال مدريد ويأمل تقديم مستويات قوية مع اليوفي وهز الشباك، ويفتقد اليوفي مدافعه جورجيو كيليني ودوغلاس كوستا وماتيا دي تشيلو.

ويراهن اليوفي على تشكيلة تضم الحارس فريتشيك تشيزيني وأمامه رباعي الدفاع ليوناردو بونوتشي وماتياس دي ليخت ودانيلو وأليكس ساندرو بينما يقود خط الوسط ميراليم بيانيتش وسامي خضيرة وبلايس ماتويدي مع مثلث الهجوم كريستيانو رونالدو وجونزالو هيجواين وفيدريكو بيرنارديسكي.

وأكد حازم إمام، نجم أودينيزي الإيطالي الأسبق لإرم نيوز أن يوفنتوس فريق قوي وله إيقاع مميز بوجود رونالدو في خط الهجوم مع قدرات بيانيتش وخضيرة وأيضاً خبرات هيجواين.

وأشار إلى أن سيميوني مدرب بارع يستطيع غلق المساحات بجانب استغلال سرعات لاعبيه سواء ليمار أو جواو فيليكس بجانب خبرات المهاجم دييجو كوستا.