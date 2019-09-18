موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يحل يوفنتوس ضيفا على نظيره أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ”ميتروبوليتانو“، ضمن منافسات الجولة الأولى، لحساب المجموعة الرابعة، لبطولة دورى أبطال أوروبا.

وتوج يوفنتوس باللقب مرتين سابقتين لكن أحدثهما كانت قبل 23 عامًا علمًا بأنه يحظى برقم قياسي سلبي في البطولة حيث خسر سبع مرات في تسع مرات خاض فيها نهائي البطولة ، وكانت منها خسارتان في آخر خمس نسخ.

وكان يوفنتوس، أحد المرشحين بقوة للفوز باللقب الأوروبي في الموسم الحالي، خسر صفر / 2 أمام أتلتيكو ذهابا في دور الستة عشر للبطولة نفسها في الموسم الماضي لكنه رد بقوة في مباراة الإياب على ملعبه من خلال ثلاثة أهداف (هاتريك) لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو ليفوز 3 / 2 في مجموع المباراتين ويتأهل لدور الثمانية.

ويخوض أتلتيكو مباراة اليوم بعد هزيمته المفاجئة صفر / 2 أمام ريال سوسييداد يوم السبت الماضي في الدوري الإسباني، والتي كانت الهزيمة الأولى للفريق في المسابقة المحلية بعد الفوز بالمباريات الثلاثة الأولى له في البطولة هذا الموسم.

كما سقط يوفنتوس في فخ التعادل السلبي مع مضيفه فيورنتينا ولم يظهر الفريق بمستواه المعهود في هذه المباراة يوم السبت الماضي أيضًا.

وتضم المجموعة الرابعة أيضًا كلًا من باير ليفركوزن الألماني ولوكوموتيف موسكو الروسي، ما قد يعقد مسار يوفنتوس نحو تحقيق اللقب القاري الثالث بعد عامي 1985 و1996.

موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة bein sports hd3.. بتعليق خليل البلوشي.