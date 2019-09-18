باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد.. وأتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء العديد من المباريات ضمن دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا أبرزها باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد في باريس وأتلتيكو مدريد مع يوفنتوس في مدريد.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18 سبتمبر/أيلول، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

دوري أبطال أوروبا:

كلوب بروغ البلجيكي VS غلطة سراي التركي، الساعة 19:55 بتوقيت مكة المكرمة، 18:55 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6.

أولمبياكوس اليوناني VS توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الساعة 19:55 بتوقيت مكة المكرمة، 18:55 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

باير ليفركوزن الألماني VS لوكوموتيف موسكو الروسي، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

باريس سان جيرمان الفرنسي VS ريال مدريد الإسباني ، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

دينامو زغرب الكرواتي VS أتلانتا الإيطالي ، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 7.

بايرن ميونخ الألماني VS سرفينا زفيزدا الصربي، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5.

أتلتيكو مدريد الإسباني VS يوفنتوس الإيطالي، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

شاختار دونيتسك الأوكراني VS مانشستر سيتي الإنجليزي، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2.

دوري أبطال آسيا:

كاشيما انتلرز اليابانيVS غوانغزو إيفرغراند الصيني، الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 بتوقيت القاهرة على قناتي beIN SPORTS HD 2 والكأس HD 3.