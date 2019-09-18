كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

يستهل فريق ريال مدريد الإسباني، مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا بمواجهة صعبة وقوية ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، في واحدة من أهم اللقاءات بدور المجموعات بالبطولة، مساء اليوم الأربعاء.

ويدخل ريال مدريد، بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، المباراة باحثًا عن حصد الفوز والنقاط الثلاث، أملًا في إعادة أمجاد الماضي القريب حين حصد 3 نسخ للشامبيونز ليغ تحت قيادة زيزو، بينما يتطلع باريس لتدشين بداية قوية لمشواره الأوروبي مع مدربه الألماني توماس توخيل بحثًا عن فك العقدة والتتويج باللقب.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي، أبرز ملامح مواجهة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم، في دوري أبطال أوروبا:

موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة 22:00 مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب ”حديقة الأمراء“ في العاصمة الفرنسية باريس ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق التونسي رؤوف بن خليف.

تاريخ المواجهات

بدأت المواجهات بين الريال وباريس سان جيرمان في ربع نهائي كأس الاتحاد الأوروبي العام 1993 وفاز ريال مدريد بنتيجة 3-1 في إسبانيا، ولكن باريس صنع الريمونتادا إيابًا في فرنسا وفاز بنتيجة 4-1.

وتفوق باريس أيضًا في ربع نهائي بطولة كأس الكؤوس الأوروبية العام 1994 بالفوز في إسبانيا بهدف نظيف ثم التعادل في فرنسا بهدف لكل منهما.

وتقابل الفريقان في دور المجموعات لدوري الأبطال نسخة 2015 وتعادلا في فرنسا ثم فاز ريال مدريد بهدف نظيف في إسبانيا.

وتفوق ريال مدريد على باريس في ثمن نهائي نسخة دوري الأبطال العام 2018 بالفوز ذهابًا في إسبانيا بنتيجة 3-1 وإيابًا في فرنسا بنتيجة 2-1.

الغيابات تضرب موقعة ريال مدريد وباريس

يعاني الفريقان من غيابات عديدة ومؤثرة، وهو الأمر الذي يلقي بظلاله على المواجهة.

ويفتقد باريس سان جيرمان صاحب الضيافة جهوده لاعبه البرازيلي نيمار للإيقاف، وكيليان مبابي وإدينسون كافاني وجوليان دراكسلر وتيلو كيرير وكولين داجبا بسبب الإصابة.

ولن يكون ريال مدريد أفضل حالًا، فالفريق الإسباني يفتقد أيضًا لوكا مودريتش وماركو أسينسيو وإيسكو للإصابة وناتشو فيرنانديز وسيرجيو راموس للإيقاف.

أسلحة باريس.. وانتقام نافاس

يحشد باريس سان جيرمان أسلحته لتحقيق الفوز على حساب ريال مدريد، رغم هذه الغيابات فالمدرب توماس توخيل تحدث قبل اللقاء، مؤكدًا أنه سيتعامل مع الواقع وسيسعى لإثبات قدرات فريقه، خاصة أن مسألة الغيابات أمر مشترك بينه وبين الريال.

وتبدو المواجهة خاصة للحارس كايلور نافاس الذي تحول إلى بديل في ريال مدريد ثم اختار الرحيل إلى باريس ويخوض أول مواجهة أوروبية ضد فريقه السابق بحثًا عن الانتقام وإثبات جدارته، خاصة أنه الحارس الذي حقق مع الريال 3 ألقاب متتالية لدوري الأبطال قبل التعاقد مع الحارس تيبو كورتوا.

ويعتمد باريس على قدرات حارسه نافاس وأمامه رباعي الدفاع بريسنل كيمبيمبي والمخضرم تياجو سيلفا وتوماس مونييه وخوان بيرنات، بينما يقود خط الوسط ماركينيوس وبجواره إدريسا جاي وماركو فيراتي كصانع لعب، وفي الهجوم يظهر الوافد الجديد ماورو إيكاردي وخلفه أنخيل دي ماريا وبابلو سارابيا.

ريال مدريد.. وضربة البداية

يتطلع ريال مدريد لضربة بداية قوية؛ لتوجيه إنذار للجميع بأن الفريق الإسباني عائد بقوة للمنافسة على اللقب الأوروبي بعد كبوة النسخة الماضية والخروج على يد أياكس الهولندي.

وتحدث زيدان عن أهمية تحقيق كل الألقاب مع ريال مدريد، مؤكدًا أنه يتمنى حصد لقب الدوري الإسباني، لكن الجماهير في الريال تبحث عن كل شيء، كما شدد على قوة باريس وكونه أحد الفرق المرشحة للتتويج باللقب.

ويضع زيدان رهانه على طريقة 4-3-3 بوجود الحارس تيبو كورتوا وأمامه رباعي الدفاع رافايل فاران والوافد الجديد إيدير ميليتاو وداني كارفخال وفيرلاند ميندي في ظل الشكوك حول لحاق مارسيلو باللقاء.

ويقود خط الوسط كاسيميرو وبجواره توني كروس وجيمس رودريجيز، بينما يراهن زيدان على مثلث الهجوم بقيادة إدين هازارد وجاريث بيل وكريم بنزيما.

وتحدث هيثم فاروق، مدافع فينورد الهولندي الأسبق، لإرم نيوز، عن مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان قائلًا: ”رغم الغيابات الكبيرة والمهمة إلا أن الفريقين يملكان نجومًا من العيار الثقيل فريال مدريد سيكون أمام اختبار مثلثه الهجومي بقيادة بيل وهازارد وبنزيما؛ لأنه الأقرب للاستمرار طوال الموسم“.

وأشار إلى أن باريس أيضًا يسعى لظهور جيد لصفقاته الجديدة سواء إيكاردي أو نافاس أو إدريسا جاي وكلهم لاعبون متميزون وظهروا بمستويات رائعة خارج القلعة الفرنسية متوقعًا مباراة قوية بين الفريقين.