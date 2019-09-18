”معاهدة مبابي“.. ريال مدريد يدفع مقدم الصفقة إلى باريس سان جيرمان ويتخلى عن ”الحلم“

كشفت تقارير صحفية تفاصيل جديدة ومثيرة في صفقة انتقال المهاجم الشاب كيليان مبابي من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ريال مدريد الإسباني في صيف 2020.

وقال برنامج ”التشيرنغيتو“ إن ريال مدريد وباريس سان جيرمان توصلا بالفعل إلى ”معاهدة“ حول صفقة النجم الفرنسي البالغ من العمر 20 عاماً.

وأشار البرنامج الإسباني الشهير، في تقرير نشره اليوم الأربعاء، إلى أن أول شروط تلك المعاهدة أن يتخلى ريال مدريد تماماً عن مسعاه لضم البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا، لأن سان جيرمان لن يفرّط في اللاعبين لصالح النادي الملكي.

وأكد أن الطرفين اتفقا بالفعل على انتقال مبابي إلى ريال مدريد الصيف المقبل مقابل 260 مليون يورو، كما قام الريال بدفع 40 مليون يورو إلى باريس سان جيرمان مؤخراً، كي يكتسب الاتفاق بينهما الطابع الرسمي، ويتم حسم الأمور تماماً لصالح الميرينغي قبل أي منافس آخر يرغب في اللاعب.

وفي حالة إتمام الصفقة، سيكون مبابي أغلى لاعب في العالم، حيث سيتخطى نيمار الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان من برشلونة الإسباني في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، وبالتالي فإن مسؤولي النادي الفرنسي لم يعد أمامهم سوى الموافقة على بيعه بنهاية الموسم المقبل، لتحقيق أكبر استفادة مادية من الصفقة.

وانتقل مبابي إلى باريس سان جيرمان من نادي موناكو الفرنسي مقابل 180 مليون يورو.

ويلتقي الفريقان مساء اليوم الأربعاء على ملعب ”حديقة الأمراء“، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال أوروبا.