موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يواجه ريال مدريد نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتضم المجموعة الأولى أيضًا برفقة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، فريقي جالطة سراي التركي وكلوب بروج البلجيكي.

ويعاني الريال في مباراة اليوم سبعَة غيابات، خمسة مصابين هم: مارسيلو، مودريتش، فالفيردي، إيسكو وأسينسيو إضافة إلى سيرجيو راموس وناتشو المعاقبين بالإيقاف لمباراة.

ومن جانبه يعاني -أيضًا- الفريق الفرنسي من الغيابات، إذ أكد أنه سيخوض مباراة ريال مدريد في غياب نجميه إدينسون كافاني وكيليان مبابي بسبب الإصابة، كما تضم قائمة غيابات الفريق للإصابة أيضًا المدافع الألماني تيلو كيرير، ومواطنه يوليان دراكسلر.

ويمتلك ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ”13 مرة“، سجلاً رائعاً أمام الأندية الفرنسية.

ريال مدريد لم يخسر في آخر 10 مباريات أوروبية ضد الأندية الفرنسية، إذ فاز الفريق الملكي في 8 مباريات وتعادل في مباراتين.

آخر 4 مباريات لنادي ريال مدريد أمام الأندية الفرنسية كانت أمام باريس سان جيرمان، وفاز الريال في 3 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد

تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ21:00 بتوقيت القاهرة، الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:00 بتوقيت غرينتش، وتذاع عبر شاشة قناة بي إن سبورت 1، ويعلق عليها التونسي رؤوف خليف.