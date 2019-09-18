عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”الجدار“ تير شتيغن.. و“عودة سيد دوري أبطال أوروبا“ (صور)

شكلت نتائج لقاءات الثلاثاء من دوري أبطال أوروبا، ولقاءات اليوم الأربعاء أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم.

كما اهتمت الصحف بعودة ليونيل ميسي للعب وتألق الحارس الألماني تير شتيغن وإصابة جون ستونز في مانشستر سيتي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على بداية قطبي العاصمة الإسبانية في دوري أبطال أوروبا، إذ يستضيف أتلتيكو مدريد يوفنتوس ويرحل ريال مدريد لمواجهة باريس سان جيرمان وكتبت: ”تبدأ كبيرة“.

كما اهتمت بتعادل برشلونة أمام بروسيا درتموند، وكتبت: ”تير شتيغن ينقذ برشلونة في لقاء عودة ميسي“.

كما تحدثت عن فوز فالنسيا في إنجلترا على تشيلسي بهدف لرودريغو مورينو.

سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة في ألمانيا أمام بروسيا دورتموند بفضل تألق حارسه الألماني، وكتبت: ”الجدار تير شتيغن“.

كما تحدثت عن فوز فالنسيا على تشيلسي في لندن، وكتبت: ”رودريغو يهدئ الأوضاع في فالنسيا“.

الصحيفة اهتمت بلقاء باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد، وكتبت: ”باريس دون الثلاثي الهجومي أمام ريال مدريد“.

كما تحدثت عن لقاء أتلتيكو مدريد ويوفنتوس، وكتبت: ”الثأر من كريستيانو رونالدو“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة في ألمانيا سلبيا أمام بروسيا دورتموند بفضل تألق الحارس الألماني تير شتيغن، وكتبت: ”الجدار“، في إشارة لإنقاذه بضع فرص حقيقية للتسجيل منها تصديه لضربة جزاء.

كما اهتمت بلقاءات الأربعاء، أتلتيكو مدريد أمام يوفنتوس وريال مدريد أمام باريس سان جيرمان وتحدثت عن عودة فالنسيا بالفوز من لندن أمام تشيلسي.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مدريد وباريس سان جيرمان مع صورة كبيرة لزين الدين زيدان، وكتبت: ”سيد دوري الأبطال عاد من جديد“.

كما اهتمت بتعادل برشلونة أمام بروسيا دورتموند، وكتبت: ”برشلونة: تعادل من عنق الزجاجة“.

الصحيفة اهتمت بمواجهة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس، وكتبت: ”جواو فيليكس أمام كريستيانو رونالدو“.

كما تحدثت عن فوز فالنسيا على تشيلسي بهدف لرودريغو.

الصحف البريطانية

ذا صن

تحدثت الصحيفة عن خسارة ليفربول أمام نابولي 2-0 في بداية مشوار الفريق حامل اللقب في دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”لورينتي ينتقم من ليفربول الذي انهار في نابولي“.

كما تحدثت عن خسارة تشيلسي في ملعبه أمام فالنسيا وفقدانه لاعبه الشاب، وكتبت: ”مونت يصاب بينما تشيلسي يخسر“.

كما اهتمت بإصابة جون ستونز، وكتبت: ”ستونز يلحق بركب المصابين في مانشستر سيتي“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

تحدثت الصحيفة عن لقاء باريس سان جيرمان وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا وكتبت: ”دوري الحقيقة“.

كما اهتمت بتعادل ليون بملعبه أمام زينت الروسي وخسارة ليل في هولندا أمام أياكس.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

اهتمت الصحيفة بفوز نابولي على حامل اللقب ليفربول في دوري أبطال أوروبا وتعادل إنتر ميلان مع سلافيا براغ التشيكي وتحدثت عن تحمل المدرب كونتي لمسؤولية النتيجة.

كما اهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد ويوفنتوس وتصريح ساري لسيميوني: ”دعونا للمتعة“. في دعوة ليكون اللقاء ممتعًا بين الفريقين.

الصحيفة تحدثت عن تفاصيل قضية اعتقال مشجعين ليوفنتوس.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة في عنوانها على مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد، قائلة: ”يوفنتوس للمجد.. وأتالانتا من أجل التاريخ“، ”فريقان إيطاليان على أرض الملعب هذا المساء“.

”بيانكونيري في مدريد، رونالدو هو كابوس أتليتيكو: يا له من اشتباك مع جواو فيليكس“.

”أتالانتا وأول ظهور في زغرب وسط حماسة كبيرة : 3000 شخص سافروا من بيرغامو“.