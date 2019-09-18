مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند: سواريز يواصل رقمه السلبي في دوري أبطال أوروبا

رصدت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ تعادل نادي برشلونة السلبي في بداية مشواره في دوري أبطال أوروبا ضد بروسيا دورتموند، مساء الثلاثاء، في لقاء كان أبرز نجومه الحارس الألماني تير شتيغن، والذي حرم الفريق الألماني من الفوز حيث تصدى لضربة جزاء نفذها ريوس ولمحاولات خطيرة على مرماه.

وركزت الصحيفة على الرقم السلبي للمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، الذي فشل في التسجيل لمدة 4 سنوات وطيلة 19 لقاء خارج الكامب نو في دوري أبطال أوروبا.

ومنذ هدفه في مرمى روما في أيلول/سبتمبر 2015 في لقاء انتهى بالتعادل 1-1 لم يسجل سواريز أي هدف لبرشلونة خارج الكامب نو في لقاءات دوري أبطال أوروبا.

كما واصل برشلونة نتائجه السلبية خارج الكامب نو هذا الموسم للقاء الثالث بعد الخسارة أمام بلباو والتعادل مع أوساسونا في الدوري الإسباني فشل الفريق في الفوز في دورتموند في دوري الأبطال.

لكن الصحيفة اعتبرت التعادل ليس سيئًا في ظل تعادل إنتر ميلان مع سلافيا براغ التشيكي، ولكون الفريق حافظ على نظافة مرماه للمرة الأولى هذا الموسم.

كما شهد اللقاء عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي للملاعب ليشارك في أولى الدقائق في الموسم الجديد وهو معطى إيجابي للفريق الذي استعاد نجمه الأول.