برشلونة يعلن إصابة مدافعه جوردي ألبا في عضلة الفخذ اليسرى

أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة مدافع الدولي الإسباني جوردي ألبا في العضلة ذات الرأسين في الفخذ بقدمه اليسرى وسيجرى مزيدًا من الفحوصات يوم غد الأربعاء.

وغادر جوردي ألبا لقاء فريقه أمام بروسيا دورتموند في الدقيقة 33 وترك مكانه لسيرجيو روبيرتو.

وتشكل إصابة جوردي ألبا ضربة جديدة لبرشلونة الذي عانى من عدة إصابات في صفوفه وشهد لقاء بروسيا دورتموند عودة النجم ليونيل ميسي بعد غياب عن بداية الموسم الرسمية للفريق بسبب الإصابة.

وحسم التعادل السلبي قمة بوروسيا دورتموند الألماني مع ضيفه برشلونة الإسباني، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة السادسة لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقدم دورتموند مباراة جيدة للغاية، وكان الأكثر خطورة، وكاد أن يحقق الانتصار لولا براعة الدفاع في الفريق الإسباني.

وأهدر دورتموند ضربة جزاء عن طريق ماركو رويس في الدقيقة 57، كانت كفيلة لاقتناص الفريق لنقاط المباراة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، تعادل انتر ميلان الإيطالي مع ضيفه سلافيا براغ التشيكي بهدف لكل منهما، ضمن الجولة نفسها للمجموعة ذاتها.

بذلك، حصدت الفرق الأربعة نقطة واحدة في بداية المشوار الأوروبي.