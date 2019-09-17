نادي برشلونة يتعادل سلبيًا مع بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

تعادل فريق برشلونة سلبيا، أمام مُضيفه بروسيا دورتموند الألماني، مساء اليوم الثلاثاء، في مستهل مشوار الفريقين ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وبهذا التعادل حصد بروسيا دورتموند نقطة ووصل للمركز الثالث في المجموعة، وبنفس الرصيد يحل برشلونة في المركز الرابع، علمًا بأن إنتر ميلان، وسلافيا براج، يتقاسمان صدارة المجموعة بفارق الأهداف.

وجاءت محاولات عديدة من قبل بروسيا دورتموند، خاصًة عبر الأطراف من أجل تهديد مرمى الحارس تير شتيجن، لكن دفاع برشلونة نجح في إفساد الهجمات بنجاح.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح بروسيا دورتموند في الدقيقة 56، بعد تدخل سيميدو على سانشو، وانبرى لها ماركو رويس والذي فشل بتنفيذها بنجاح، حيث سدد على يسار الحارس تير شتيغن الذي تألق في إنقاذ مرماه، ومنع أصحاب الأرض من التقدم.

وظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي لأول مرة هذا الموسم، حيث عانى من إصابة خلال فترة التحضير قبل بداية الموسم حرمته من الظهور في الجولات الأربع الأولى من الليغا.

وكاد ليونيل ميسي نجم برشلونة، أن يخطف هدف الانتصار القاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدلًا من الضائع، لكن الحظ لم يحالفه لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.