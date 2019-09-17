شكوك بشأن مشاركة إيكاردي خلال مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان

لا تزال الشكوك تحوم حول جاهزية ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان قبل موقعة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدًا الأربعاء.

ويفتقد سان جيرمان بالفعل إدينسون كافاني مهاجم أوروجواي للإصابة، إضافة إلى كيليان مبابي مهاجم فرنسا بينما يغيب البرازيلي نيمار عن المواجهة المقررة على ملعب بارك دي برينس بسبب الإيقاف.

وكان يتوقع أن يبدأ إيكاردي، أحدث صفقة يبرمها سان جيرمان، في الهجوم لكن المدرب توماس توخيل لا يثق بنسبة مئة في المئة في جاهزية اللاعب الأرجنتيني الذي لعب نصف ساعة فقط في دوري الدرجة الأولى الفرنسي مطلع الأسبوع.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: ”لا أعرف على وجه التحديد مدى جاهزيته، لا أعرف المدة التي يستطيع أن يلعبها، ربما يبدأ المباراة وربما يلعب إيريك شوبو-موتينغ، الكل يعرف أننا نفتقد بعض المهاجمين لكني أثق في المجموعة الموجودة للمباراة“.

ويعود بطل فرنسا إلى الساحة الأوروبية لأول مرة منذ خروجه المذل أمام مانشستر يونايتد في دور الستة عشر الموسم الماضي.

وقال الألماني توخيل: ”هذه المباراة لن تحسم اللقب. أتمنى أن نلعب بطريقتنا ونسعى للانتصار، وضعنا الموسم الماضي خلف ظهورنا ونتطلع للأمام. أجرينا تغييرات وتعاقدنا مع بعض اللاعبين واكتسبنا خبرة، أصبحنا فريقًا أقوى، لا أخشى قول ذلك خاصة مع وجود اللاعبين الجدد مثل كيلور نافاس“.

وانضم الحارس نافاس من ريال مدريد بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات مع النادي الإسباني.

وسيدخل ريال المواجهة بعد أن فاز في مباراتين فقط من أول أربع مباريات في الدوري الإسباني، لكن توخيل حذر من أن فريق المدرب زين الدين زيدان سيكون خطيرًا في وجود المهاجم كريم بنزيمة.

ويستضيف كلوب بروغ منافسه غالاتا سراي في المباراة الأخرى في المجموعة الأولى غدًا الأربعاء.