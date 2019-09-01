تقرير: ماورو إيكاردي يقترب من باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية إيطالية الأحد، أن المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب إنتر ميلان الإيطالي، بات هدفًا لباريس سان جيرمان الفرنسي في آخر يوم من سوق الانتقالات الصيفي.

وبحسب صحيفة ”توتو ميركاتو“، فإن باريس سان جيرمان ينوي التعاقد مع إيكاردي، لتعويض غياب نجميه كيليان مبابي وإيدينسون كافاني، حيث من المتوقع أن يغيبا 3 إلى 4 أسابيع بسبب الإصابة.

وكان إيكاردي، البالغ من العمر 26 عامًا، ضمن أبرز اللاعبين المتوقع انتقالهم في سوق الانتقالات الصيفي، في ظل عدم رغبة أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان في بقائه مع النيراتزوري، لكن اللاعب الأرجنتيني لم يغادر قبل يوم على نهاية السوق الصيفي، رغم أنه ارتبط بالانتقال إلى يوفنتوس ونابولي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن باريس سان جيرمان هو الأقرب لضم إيكاردي بعد انسحاب يوفنتوس.

وشارك إيكاردي في 37 مباراة مع الفريق في كافة المسابقات خلال الموسم الأخير، سجل خلالها 17 هدفًا وأسهم في 5 أخرى.