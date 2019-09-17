رغم غيابه عن مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد.. الجماهير تواصل مهاجمة نيمار

يغيب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن مباراة فريقه باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد، مساء غدٍ الأربعاء، في بداية مشوار الفريقين في دوري أبطال أوروبا، بسبب الإيقاف ولكن جماهير فريقه واصلت مهاجمته.

ونشرت صحيفة ”آ س“ صورًا لكتابات من جماهير الفريق الباريسي قرب ملعب حديقة الأمراء تطالب من خلالها برحيله، حيث كتبت: ”نيمار ارحل“ و“نيمار خارج الفريق“.

وكانت رابطة ألتراس باريس سان جيرمان قد هاجمت نيمار في بيان رسمي وطالبت الجماهير بالتعبير عن رأيها في اللقاء الأخير أمام ستراسبورغ، وتعرض لمختلف أنواع الشتائم وصافرات الاستهجان.

وسجل نيمار الهدف الوحيد في اللقاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ورغم ذلك لم تحتفل بعض جماهير الفريق بالهدف.

وأعلنت محكمة التحكيم الرياضية، يوم الثلاثاء، تقليص عقوبة إيقاف اللاعب البرازيلي من 3 مباريات أوروبية إلى مباراتين فقط بعد إهانة الحكام.

وتقدم سان جيرمان ونيمار بطعن ضد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في يونيو بإيقاف نيمار 3 مباريات، ووافقت المحكمة على قبوله بشكل جزئي.

ووصف نيمار نظام حكم الفيديو المساعد ”بالفضيحة“، عقب خروج سان جيرمان من دور الستة عشر بدوري الأبطال أمام مانشستر يونايتد، الموسم الماضي.

وحصل مانشستر يونايتد على ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة، بعد لمس الكرة ليد مدافع سان جيرمان، لينتصر ”الشياطين“ بنتيجة 3-1 في باريس ويتأهلوا.

وسيكون بوسع نيمار اللعب في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأبطال، حيث سيحل سان جيرمان ضيفًا على كلوب بروج البلجيكي في 22 أكتوبر.