رسميا.. تقليص عقوبة إيقاف نيمار في دوري أبطال أوروبا

قالت محكمة التحكيم الرياضية إنها قلصت عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإيقاف نيمار.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أوقف اللاعب 3 مباريات لسبه حكم مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد الموسم الماضي.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على باريس سان جيرمان غدًا الأربعاء في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات، حيث سيفتقد النادي الفرنسي خدمات اللاعب.

ويفتقد سان جيرمان أيضًا خدمات كافاني ومبابي للإصابة.

وتم تقليص عقوبة إيقاف نيمار لتصبح مباراتين فقط بدلاً من 3 مباريات.

وتقدم سان جيرمان ونيمار بطعن ضد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في يونيو حزيران بإيقاف نيمار ثلاث مباريات ووافقت المحكمة على قبوله بشكل جزئي.

ووصف نيمار نظام حكم الفيديو المساعد ”بالفضيحة“ عقب خروج سان جيرمان من دور الستة عشر بدوري الأبطال أمام مانشستر يونايتد الذي حصل على ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة ليفوز 3-1 في باريس ويتأهل.

وبذلك سيكون بوسع نيمار اللعب في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأبطال حيث سيحل سان جيرمان ضيفا على كلوب بروج البلجيكي في 22 أكتوبر تشرين الأول.