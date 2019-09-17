كل ما تريد معرفته عن مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا

يخوض فريق برشلونة الإسباني مواجهة قوية وصعبة خارج دياره أمام بوروسيا دورتموند الألماني مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى للمجموعة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويبحث بوروسيا دورتموند عن تحقيق المفاجأة وإسقاط برشلونة الذي يتسلح بعودة نجمه الأبرز الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز تفاصيل مواجهة بوروسيا دورتموند ضد برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 22:00 مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ”سيجنال إيدونا بارك“ في المجموعة السادسة.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 3“ بصوت المعلق حفيظ دراجي.

تاريخ اللقاءات

تقابل الفريقان وديًا في كأس جوهان جامبر عام 1983 وفاز برشلونة بنتيجة 2-1.

ولعب الفريقان في كأس السوبر الأوروبي عام 1998 وفاز البارسا بنتيجة 2-0 وتعادلا 1-1.

أسلحة دورتموند

يعتمد بوروسيا دورتموند مع مديره الفني لوسيان فافر على حماس جماهيره والأداء الذي يقدمه أسود الفستفاليا من أجل مفاجأة البارسا وتحقيق الفوز، وقال فافر في المؤتمر الصحفي إنه سعيد بمواجهة برشلونة ويتطلع لمثل هذه اللقاءات خاصة أنه يعتبر الهولندي يوهان كرويف نجم البارسا الأسبق مثله الأعلى، وقضى معه معايشة أثناء تدريب برشلونة أسبوعين.

ويغيب عن دورتموند الثنائي نيكو شولز وماتيو موراي، ويعتمد دورتموند على تشكيلة تضم الحارس رومان بوركي وأمامه الرباعي ماتس هوملز ومانويل أكانجي وأشرف حكيمي ورافائيل جيريرو للدفاع، مع أكسل فيتسل وجوليان فيجل كثنائي ارتكاز، وأمامها ماركو رويس كصانع لعب وثورجان هازارد وجادون سانشو كصناع لعب، وفي الهجوم باكو ألكاسير.

عودة ميسي المنتظرة سلاح برشلونة

يتطلع برشلونة لتحقيق الفوز في مستهل حملته لاستعادة لقب دوري الأبطال الغائب منذ عام 2015.

ويسعى المدرب أرنستو فالفيردي المدير الفني للبارسا لحسم الفوز على حساب دورتموند وتوجيه إنذار لمنافسيه، وقال فالفيردي إن المباراة ستكون صعبة بالنسبة لبرشلونة ومهمة لتحقيق الفوز والنقاط الثلاث.

ويغيب عن البارسا الثنائي عثمان ديمبيلي وصامويل أومتيتي للإصابة، ويعتمد برشلونة على تشكيلة تضم الحارس مارك تير شتيجن وأمامه رباعي الدفاع جيرارد بيكيه وكليمنت لينجليه ونيلسون سيميدو وجوردي ألبا، مع مثلث الوسط سيرجيو بوسكتس وآرثر وفرانكي دي يونج، وفي الهجوم ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان غريزمان.

وقال ياسر رضوان، مدافع هانزا روستوك الألماني الأسبق لـ“إرم نيوز“، إن أجواء ملعب دورتموند صعبة وحافلة بالجماهيرية والشعبية الكبيرة، موضحًا أن برشلونة لديه قوة هجومية ضاربة بوجود ليونيل ميسي وغريزمان وسواريز.

وأضاف: ”برشلونة الأفضل ولديه هجوم كاسح، ولكن دورتموند على أرضه ووسط جماهيره لا يستهان به، وأمامه فرصة لتحقيق نتيجة إيجابية“.