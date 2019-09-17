نادي برشلونة يبدأ إجراءات الاحتفاظ بأنسو فاتي

يسعى نادي برشلونة الإسباني للحفاظ على موهبته الصاعدة أنسو فاتي لأطول فترة ممكنة داخل جدران النادي الكتالوني، خاصة بعد تألقه اللافت للنظر مطلع هذا الموسم.

وظهر فاتي 16 عاماً، في صفوف برشلونة، خلال 3 مباريات خاضها الفريق في الدوري الإسباني، الليغا، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة هدف آخر، وظهر بمستوى رائع.

وأشار تقرير لإذاعة ”راديو كتالونيا“ الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إلى أن مسؤولي برشلونة بدأوا بالفعل مباحثات مع فاتي لتحسين وضعه المالي، وتمديد عقده رفقة البلوغرانا لسنوات إضافية.

ونوهت إلى أن عقد فاتي مع برشلونة يمتد حتى عام 2022، ويريد مسؤولو البارسا تمديد العقد، ومنح اللاعب مميزات مالية إضافية تصل إلى حصوله على راتب سنوي يبلغ 1.5 مليون يورو، إذا ما استمر على نفس المستويات التي يقدمها رفقة الفريق.

وأصبح فاتي، وهو إسباني من غينيا بيساو، أصغر لاعب يسجل هدفاً في تاريخ برشلونة، وثالث أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإسباني، الليغا، عندما هزّ شباك أوساسونا، ثم أحرز هدفاً وصنع آخر في مباراة برشلونة وفالنسيا يوم السبت الماضي، والتي انتهت لصالح البارسا 5-2 في ملعب ”كامب نو“.

ويلتقي برشلونة مساء اليوم الثلاثاء مع بروسيا دورتموند الألماني بملعب ”سيغنال إيدونا بارك“ في انطلاق مباريات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا.

ويمكن لفاتي أن يدخل تاريخ المسابقة إذا نجح في هز الشباك، حيث سيكون أصغر لاعب في تاريخ التشامبيونزليغ يسجل هدفاً، وسيتفوق حينها على الغاني بيتر أوفوري كواي لاعب أولمبياكوس اليوناني الذي يحمل هذا الرقم منذ عام 1997.