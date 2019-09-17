تشكيل برشلونة المتوقع ضد بروسيا دورتموند.. تعرف على موقف أنسو فاتي وميسي (إنفوغرافيك)

رصدت بضع صحف إسبانية التشكيلة المتوقعة لناديي بروسيا دورتموند وضيفه برشلونة خلال مباراة افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في مجموعة تضم إلى جوارهما إنتر ميلان وسلافيا براغ.

ويبدو أن البدء بميسي سيكون صعبًا في ظل عودته المتأخرة من الإصابة، إذ رجحت تقارير البدء بأنسو فاتي أو كارليس بيريز.

ويحاول برشلونة تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا بعد الفشل الذي لازمه في هذه المسابقة خلال السنوات الأخيرة.

تشكيل آس

تشكيل سبورت

وانضم ليونيل ميسي قائد برشلونة إلى التشكيلة التي ستواجه بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء حيث يستعد اللاعب الأرجنتيني للعودة من الإصابة.

ولم يشارك قائد الأرجنتين في أي مباراة منذ إصابته في ربلة الساق قبل انطلاق الموسم لكن إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة اختاره ضمن التشكيلة التي وصلت ألمانيا أمس الاثنين.

وقالت تقارير اليوم الثلاثاء، إن ميسي هو من سيحدد إمكانية مشاركته في المباراة من عدمه.

وتدرب ميسي مع الفريق يومي الأحد والاثنين بعد غيابه عن أول ثلاث مباريات في دوري الدرجة الأولى الإسباني هذا الموسم.

وقال فالفيردي في مؤتمر صحفي أمس ”سنقرر (هل سيشارك ميسي) غدًا. حقًّا قبل أيام قليلة لم نكن متأكدين من الموقف لكنه أكمل التدريبات الأخيرة بشكل جيد. تخلص من الألم الذي كان يشعر به وتعافى جيدًا“.

وانضم المهاجم أنسو فاتي (16 عامًا) للتشكيلة وقد يظهر للمرة الأولى في دوري الأبطال بعد أن سجل هدفين في ثلاث مباريات.

وتألق باكو الكاسير مهاجم برشلونة السابق في دورتموند منذ انضمامه للفريق الألماني على سبيل الإعارة في أغسطس/ آب 2018 لينتقل بشكل نهائي للفريق.

وقال فالفيردي عن الكاسير ”إنه لاعب رائع وأظهر ذلك هنا ومع المنتخب الإسباني. دورتموند كفريق يناسبه تمامًا وهو كذلك يناسب الفريق أيضًا.

”مشاركته في المباراة ليست في صالحنا لأنه يعرف لاعبينا جيّدًا“.