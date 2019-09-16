مباراة ليفربول ضد نابولي.. كلوب يكشف مدة غياب أوريغي

كشف المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، مدة غياب مهاجمه ديفوك أوريغي، قبل مواجهة نابولي الإيطالي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشارك أوريغي أساسيًا في فوز ليفربول 3/1 على نيوكاسل، السبت، في الدوري الإنجليزي، لكنه غادر الملعب مصابًا قبل نحو 10 دقائق على نهاية الشوط الأول.

وقال كلوب لموقع ليفربول الرسمي على الإنترنت: ”الأخبار الجديدة حول إصابة أوريغي هي أن إصابته ليست خطيرة“.

وأضاف كلوب: ”نتوقع غيابه لمدة تتراوح ما بين أسبوع إلى أسبوعين، ولكن هذا يعتمد على قدرته لتحمل الألم، هو مجرد شعور ولكن أوريغي يجب أن يكون بخير“.

حكما قال كلوب: ”آندرو روبرتسون لم يتمكن من التدرب معنا اليوم، علينا أن ننتظر ونرى، إنها ليست بالشئ الكبير، ولكنها إجراء احترازي، ولكننا لسنا متأكدين إذا ما كان جاهزًا بنسبة 100% أم لا“.

واختتم تصريحاته قائلاً: علينا أن نختبر جاهزيته من عدمها يوم غد قبل أن نقرر مشاركته من عدمها.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة ليفربول ونابولي غدًا الثلاثاء الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناةbeIN SPORTS HD 1.