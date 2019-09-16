مباراة تشيلسي ضد فالنسيا.. لامبارد يعلن غياب مدافعه قبل مواجهة الخفافيش في دوري أبطال أوروبا

يشعر فرانك لامبارد بالفخر لأنه سيقود فريقه تشيلسي بعد عودته إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكنه سيفتقد مدافعه أنطونيو روديغر خلال مواجهة ضيفه فالنسيا الإسباني غدًا الثلاثاء.

ويستعد لامبارد هداف تشيلسي التاريخي لخوض أول مباراة له كمدرب في دوري الأبطال منذ أن حل بدلًا من المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري.

وقال لامبارد في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: ”أنطونيو مصاب. ظل يعاني من مشكلة بسيطة في الفخذ تحامل عليها بضعة أسابيع وسيخضع لفحص بالأشعة في وقت لاحق اليوم“.

وخاض الدولي الألماني أولى مبارياته مع تشيلسي هذا الموسم أمام ولفرهامبتون واندرارز يوم السبت الماضي، لكنه اضطر للخروج بين الشوطين بسبب تجدد إصابة الفخذ.

وسيغيب عن تشكيلة تشيلسي أيضًا المدافع البرازيلي إيمرسون بالميري، بينما لم يكتمل تعافي ثنائي الوسط نغولو كانتي وكالوم هودسون-أودوي بشكل كامل رغم عودتهما من الإصابة.

ولم يشارك تشيلسي الموسم الماضي في دوري الأبطال، لكنه تُوِّج بلقب الدوري الأوروبي مع المدرب الإيطالي ساري قبل انتقاله لتدريب يوفنتوس.

وسجل لامبارد هدفًا بين ركلات الترجيح في مرمى بايرن ميونخ في نهائي 2012 حين تُوِّج تشيلسي بلقبه الأول والوحيد حتى الان في دوري أبطال أوروبا، وقال إنه يتطلع إلى العودة إلى منافسات البطولة الأوروبية الأبرز.

لكن لاعب وسط إنجلترا السابق لا تراوده أحلام كبيرة بشأن مهمته مع تشيلسي في المجموعة الثامنة التي تضم إلى جوار الفريق اللندني وفالنسيا كلًا من ليل الفرنسي وأياكس أمستردام الهولندي الذي بلغ قبل نهائي الموسم الماضي.

وقال لامبارد: ”أشعر بالفخر لأنني أمضيت عدة ليالٍ مدهشة وأخرى سيئة في دوري الأبطال. أعتبرها أفضل بطولة أندية. يوجد شيء مثير في مباريات دوري الأبطال في ستامفورد بريدج. أشعر بحماس كبير لكن الأهم هو النتيجة“.

واستهل لامبارد مشواره مع تشيلسي هذا الموسم بالخسارة 0/4 أمام مانشستر يونايتد بالدوري في أولد ترافورد، لكن تشكيلته الشابة نجحت في الحصول على 8 نقاط في المباريات الأربع التالية.

وسحق تشيلسي مستضيفه ولفرهامبتون واندرارز 5/2 يوم السبت الماضي بفضل ثلاثية المهاجم تامي أبراهام (21 عامًا) وجهود لاعب الوسط الشاب ميسون ماونت الذي أحرز هدفًا بين الخمسة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة تشيلسي وفالنسيا، غدًا الثلاثاء، على ملعب ستامفورد بريدج، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 4.