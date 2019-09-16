ماذا قال إدين هازارد قبل مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا؟

تحدّث النجم البلجيكي إدين هازارد لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، عن بعض الذكريات التي تربطه بالنادي الملكي منذ كان صغيرًا، وأبرزها هدف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني الحالي لريال مدريد على باير ليفركوزن الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2001/2002.

وقال هازارد لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، عن هدف زيدان: ”لا أعتقد أنني رأيته مباشرة، لقد تابعنا الكثير من مباريات كرة القدم، ولكننا لم نتمكن من متابعة دوري أبطال أوروبا دائمًا“.

وأضاف هازارد ”في ذلك اليوم اضطررت للذهاب للفراش لأرتاح، لكنني رأيته في اليوم التالي، وعدة مرات أخرى الأيام التالية، لقد حاولنا أنا وثورجان تقليد هذا الهدف في حديقة المنزل ولكننا فشلنا“.

وقال هازارد عن علاقته مع مدربه زيدان: ”أعتقد أنه في البداية لأن زيدان لعب في ريال مدريد أصبح مشهورًا أكثر في فرنسا حين بدأ لعب كرة القدم، ثم بعد ذلك انتقل إلى سانتياغو برنابيو، إنه أفضل ملعب، ساندت دائمًا ريال مدريد وأردت المجيء إلى هنا، أعمل مع زيدان منذ أكثر من شهر وأنا سعيد، أحب بأني طفل يتعلم ليس فقط منه بل من كل زملائي، متعة أن تعمل مع مدرب تعرف أنه كان لاعبًا، حين أتحدث معه أريد فقط أن أتعلم وأنا متأكد أن كل شيء سيكون على ما يرام“.

وعن علاقة بدوري الأبطال أوروبا وقال هازارد: ”نعم منذ حضوري أحسست بذلك فالفريق أكثر المتوجين باللقب، حين تكون في ريال مدريد ورغم أنه عامي الأول تشعر أن الجماهير ترغب في الفوز بدوري أبطال أوروبا، أعتقد أن هذه المنافسة تجلب الكثير من الانتظارات ولذلك فهو الفريق الأكثر تتويجًا“.

ورد هازارد على سؤاله بشأن ذكريات أخرى له مع ريال مدريد، فقال: ”أتذكر بعض اللاعبين مثل لويس فيغو، رونالدو وراؤول، كان من الرائع مشاهدتهم، لقد انجذبنا إلى هذا النادي بسبب كل هؤلاء النجوم، فهناك تاريخ ريال مدريد كله“.

وعن أهدافه مع ريال مدريد، قال هازارد: ”عملت على أساس العمل الجاد على أرض الملعب، عندما تكون في نادٍ مثل ريال مدريد، فأنت بحاجة إلى الفوز“.

وأردف لاعب تشيلسي السابق ”لكنني كنت دائمًا أتصرف بنفس الطريقة، وهذا ما سأحاول القيام به، أحاول أن أستمتع بأكبر قدر ممكن من المرح في هذا المجال، وأعلم إنه إذا فعلت ذلك فستأتي النتائج في هذا النادي الرائع“.

وواصل ”سأحاول القيام بما فعلته مع تشيلسي في ريال مدريد، وربما أفضل إذا أمكن“.

وتحدث هازارد عن شعوره يوم تقديمه لاعبًا لريال مدريد، وقال: ”كان يومًا خاصًا، عندما وصلت شعرت وكأنني في منزلي“.

وواصل ”مشاهدة كل هذه الجماهير، كل الشاشات، وإلقاء الرئيس لكلمته، وكل الكاميرات مُسلطة عليك، لا أعتقد أنني بإمكاني وصف ذلك، إنه شعور مميز ولطيف، ولكنك تشعر بالقلق أيضًا عند مشاهدة كل هؤلاء الأشخاص“.

وأكمل هازارد ”أنا أفضل عندما أدع قدمي تتحدث عني على أرض الملعب“.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على باريس سان جيرمان،، يوم الأربعاء، في الجولة الأولى من المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام المباراة على ملعب بارك دي برانس، يوم الأربعاء، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الأولى، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1، بتعليق رؤوف خليف.