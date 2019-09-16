قبل مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان.. رسميًا.. إصابة جديدة للفريق الملكي (صورة)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، رسميًا، إصابة مدافعه البرازيلي مارسيلو، قبل مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وأوضح ريال مدريد أن مارسيلو خضع للفحوصات الطبية الشاملة، صباح الإثنين، وقد أظهرت إصابته ببعض الآلام في الظهر والرقبة.

ولم يكشف ريال مدريد مدة غياب مارسيلو، ولكن من المرجح غيابه عن مواجهة باريس سان جيرمان، الأربعاء.

وشارك مارسيلو، البالغ من العمر 31 عامًا، في جميع دقائق مباراة ريال مدريد أمام ليفانتي، يوم السبت في الدوري الإسباني.

وكشف برنامج ”شيرينغيتو“ الإسباني أن مارسيلو سيغيب عن ريال مدريد لمدة 10 أيام، وبالتالي فإنه سيغيب عن مباراة ريال مدريد مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ومواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني، في حين قد يلعب بمواجهة أوساسونا يوم 25 سبتمبر أو أتلتيكو مدريد يوم 28 سبتمبر.

وقد تشكل إصابة مارسيلو فرصة أمام الوافد الجديد، الفرنسي فيرلاند ميندي للمشاركة مع ريال مدريد.

ويفتقد ريال مدريد جهود لوكا مودريتش وإيسكو وفيدريكو فالفيردي وماركو أسينسيو للإصابة، في حين يغيب سيرجيو راموس وناتشو للإيقاف.

في حين يغيب عن باريس سان جيرمان إدينسون كافاني وجوليان دراكسلر وتيلو كرير وكيليان مبابي للإصابة، ونيمار للإيقاف.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

وتقام المباراة على ملعب بارك دي برانس، يوم الأربعاء، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الأولى، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1، بتعليق رؤوف خليف.