مباراة بروسيا دورتموند ضد برشلونة.. هل يدخل أنسو فاتي تاريخ دوري أبطال أوروبا؟

يدخل نادي برشلونة الإسباني اختباراً صعباً، عندما يلتقي بروسيا دورتموند الألماني في الجولة الأولى لمباريات المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا، غداً الثلاثاء، على ملعب ”سيغنال إيدونا بارك“ بمدينة دورتموند الألمانية.

ويسعى برشلونة لتحقيق انطلاقة جيدة في دوري الأبطال، على العكس من الدوري الإسباني، الذي خاض فيه حامل اللقب 4 مباريات، فاز في اثنتين فقط، وتعادل في مباراة وخسر أخرى، وجمع 7 نقاط احتل بها المركز الخامس.

ورغم تلك الانطلاقة المتواضعة، وهي الأسوأ لبرشلونة في الليغا منذ 11 عاماً، فإن أحد المكاسب التي حققها البلوغرانا هي نجمه الشاب أنسو فاتي ، 16 عاماً، من غينيا بيساو، والذي أحرز هدفين مع البارسا في الدوري الإسباني، ليصبح ثالث أصغر لاعب يسجل أهدافاً في الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن فاتي يمكن أن يدخل التاريخ من أوسع أبوابه في دوري أبطال أوروبا إذا نجح في هزّ شباك بوروسيا دورتموند غداً.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إلى أن فاتي في حالة تسجيله لصالح برشلونة في مباراة الغد سيكون أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا من حيث تسجيل الأهداف، وسيتفوق على اللاعب الغاني بيتر أوفوري كواي، نجم نادي أولمبياكوس اليوناني السابق، الذي يحمل الرقم القياسي، عندما أحرز هدفاً لفريقه في مرمى روسنبورغ وعمره 17 عاماً و19 يوماً، في أكتوبر 1997.