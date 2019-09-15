أخبار ليفربول وريال مدريد وبرشلونة.. غارات إسبانية على الريدز.. والملكي يبدأ اتصالاته مع إريكسن

تصدر نادي ليفربول الإنجليزي تقارير الصحافة الأوروبية اليوم الأحد، في ظل الأداء الثابت الذي يقدمه الفريق، وتصدره للدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي، الذي خسر أمس أمام نوريتش 2-3.

وحقق ليفربول 5 انتصارات متتالية، ليصل إلى العلامة الكاملة في الدوري الإنجليزي، إلا أن تلك الصدارة لا تعني شيئًا، خاصة أن ذكريات الموسم الماضي لا تزال حاضرة، بعد أن كان الريدز متفوقًا بفارق 7 نقاط، ثم تخلى عن اللقب لصالح السيتي.

ليفربول على خط النار

وفي ظل تألق ليفربول تحت قيادة الألماني يورغن كلوب، فإن ناديي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين يضعان المدرب تحت الميكروسكوب، تمهيدًا لمحاولة التعاقد معه، خاصة في ظل عدم استقرار القيادة الفنية للناديين بوجود الفرنسي زيدان والإسباني فالفيردي.

ووفقًا لصحيفة ”أس“ فإن زيدان وفالفيردي مدربا ريال مدريد وبرشلونة على الترتيب، لا يعيشان أفضل لحظاتهما، وبالتالي فإن الناديين يفكران بالفعل في بدائل ممكنة.

وأضافت الصحيفة أن كلوب هو المدرب الأكثر طلبًا في أوروبا حاليًا.

ونال كلوب، البالغ من العمر 52 عامًا، إعجاب المتابعين منذ توليه تدريب بروسيا دورتموند الألماني، حيث قاده للقبين في الدوري الألماني، وصعد به لنهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2012/2013.

ويتولى كلوب تدريب ليفربول، منذ أكتوبر 2015، وأحدث نقلة نوعية في الفريق، حيث قاده لنهائي الدوري الأوروبي العام 2016، ونهائيين في دوري أبطال أوروبا (2018 و2019)، وأحرز لقب العام الماضي، كما أنه كان قريبًا من لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ويتصدر حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بتحقيق 5 انتصارات من 5 مباريات.

ولا يبدو أن حلم ريال مدريد وبرشلونة في التعاقد مع كلوب سيتحقق على الأقل في السنوات القليلة المقبلة، إذ يرتبط مع ليفربول بعقد حتى العام 2022، ولا يمكن أن تسمح إدارة الريدز برحيل المدرب الألماني.

وكشفت تقارير صحفية، أن ليفربول بدأ تحركاته، من أجل تحصين نجمه السنغالي ساديو ماني، من أطماع كبار أوروبا.

ووفقًا لما ذكره موقع ”ليفربول إيكو“ اليوم الأحد، فإن إدارة ليفربول بدأت محادثات مع ماني، بشأن التوقيع على عقد جديد مع الريدز.

ورغم أن العقد الحالي ينتهي في صيف 2023، لكن إدارة الريدز تريد ضمان استمرار ماني لأطول فترة ممكنة، بعد أن أصبح أبرز نجوم الفريق.

وكان ماني مراقبًا خلال الصيف الماضي من قبل ريال مدريد، وأشارت العديد من التقارير إلى أن اللاعب السنغالي يعد هدفًا رئيسيًا للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، منذ ولايته الأولى بالنادي الملكي.

وفي الوقت نفسه، فإن تقارير صحفية إسبانية أكدت أن ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان للتعاقد مع المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

ووفقًا لصحيفة ”أس“، فإن ريال مدريد وبرشلونة يريدان الحصول على خدمات فان دايك.

وأضافت أن كلا الناديين (ريال مدريد وبرشلونة) مهتمان بتأمين الخط الدفاعي بالحصول على توقيع فان ديك، الذي يرتبط بعقد مع ليفربول حتى العام 2023.

وأصبح فان دايك، البالغ من العمر 28 عامًا، أحد أفضل المدافعين في العالم، منذ انتقاله إلى ليفربول، في سوق الانتقالات الشتوية 2018، مقابل 75 مليون يورو.

وقاد فان دايك ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، إلى جانب التنافس حتى الجولة الأخيرة على لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ما أسهم بنيله جائزة أفضل لاعب في أوروبا عن الموسم الماضي، متفوقًا على النجمين، الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس.

ولا يعتبر المصري الدولي محمد صلاح بعيدًا عن رادار عملاقي الليغا، كونه على رأس قائمة المطلوبين لدى الفريقين.

صدمة إريكسن

قالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية إن الدنماركي كريستيان إريكسن حسم موقفه تمامًا مع نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إلى أن إريكسن رفض العرض الذي تقدّمت به إدارة توتنهام لتجديد عقده مع النادي، وأكد أنه سيرحل بنهاية الموسم الجاري، على أقصى تقدير، إلى وجهة جديدة.

وينتهي عقد إريكسن برفقة السبيرز منتصف العام 2020، ويعني ذلك أنه سيرحل مجانًا عن النادي اللندني في يونيو المقبل، ويمكن أيضًا أن يرحل في يناير، مع بداية فترة الانتقالات الشتوية، بمقابل مادي لن يكون كبيرًا في ضوء نهاية عقده.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن تقارير إسبانية، أبرزها من صحيفة ”ماركا“، قولها إن نادي ريال مدريد أجرى اتصالات مع إريكسن بالفعل، تمهيدًا لضمه إلى صفوف النادي الملكي، ولكن مسؤولي النادي الإسباني اكتفوا فقط بمعرفة موقف اللاعب دون تقديم عرض مادي له.

وتابعت بقولها: ”إريكسن يريد الانضمام إلى ريال مدريد، ويمكن أن يوقّع عقدًا مبدئيًا مع الميرينغي في يناير“.

وأكدت الصحيفة أن مديري أعمال إريكسين يبحثون حاليًا العروض المقدمة للاعب مع عدد من الأندية الأوروبية، لحسم موقفه في يناير المقبل على أقصى تقدير، كونه سيكون حرًا في التفاوض مع أي ناد بحلول مطلع عام 2020، قبل 6 أشهر على نهاية عقده.

وكانت تقارير قد أشارت إلى رغبة نادي يوفنتوس الإيطالي في ضم إريكسن إلى صفوفه، كما يرغب نادي مانشستر يونايتد في التعاقد مع اللاعب الدنماركي.

خطأ غوارديولا

قالت شبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية إن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يمكن أن يدفع ثمن مغامرة مدربه الإسباني بيب غوارديولا بخسارة لقب البريمييرليغ هذا الموسم.

وأشارت ”سكاي سبورتس“، في تحليل نشرته اليوم الأحد، إلى أن قلبي الدفاع جون ستونز ونيكولاس أوتاميندي قدّما عرضًا كارثيًا أمام نورويتش سيتي، وظهرت أخطاؤهما بوضوح شديد، خاصة في الهدفين الثاني والثالث لأصحاب الأرض.

ونقلت الشبكة عن جيمي ريدناب، محلل القناة، قوله: ”الهدف الثاني لنورويتش سيتي أظهر تمامًا كيف يفتقد مانشستر سيتي جهود لابورت، الانسجام مفقود تمامًا بين أوتاميندي وستونز“.

وأكدت أن قرارات غوارديولا في سوق الانتقالات الصيفية، وعدم دعم خط دفاع الفريق بعد رحيل قائده فنسنت كومباني، يمكن أن تتسبب في خسائر كبيرة للفريق، خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها الفرنسي إيميريك لابورت، وغيابه عن الملاعب لفترة يمكن أن تصل إلى 6 أشهر.

وتابعت بقولها: ”سيجد غوارديولا نفسه مضطرًا للاعتماد على الثنائي ستونز وأوتاميندي في قيادة الدفاع، أو الدخول في مخاطرة جديدة من خلال الدفع بالبرازيلي فرناندينو في مركز قلب الدفاع، وفي كل الحالات فإن الأمور يبدو أنها لن تسير على ما يرام بالنسبة لحامل لقب البريمييرليغ في نسختيه الأخيرتين، على الأقل حتى يناير المقبل، موعد سوق الانتقالات الشتوية، التي يمكن أن تشهد انضمام مدافع جديد للفريق“.

ومضت تقول: ”كان باستطاعة غوارديولا أن يضم هاري ماغواير من ليستر سيتي، ولكنه فرّط في اللاعب الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد، وبالتالي أصبح عليه أن يخوض مبارياته حتى يناير المقبل بتشكيل دفاعي اضطراري، مع عدم توافر البدائل برحيل كومباني وإصابة لابورت“.