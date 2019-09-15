ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان للتعاقد مع نجم نادي ليفربول

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، أن ناديي ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان للتعاقد مع المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

ووفقًا لصحيفة ”أس“، فإن ريال مدريد وبرشلونة يريدان الحصول على خدمات فان دايك

وأضافت ”أس“ أن كلا الناديين (ريال مدريد وبرشلونة) مهتمان بتأمين الخط الدفاعي بالحصول على توقيع فان ديك، الذي يرتبط بعقد مع ليفربول حتى العام 2023.

وأصبح فان دايك، البالغ من العمر 28 عامًا، أحد أفضل المدافعين في العالم، منذ انتقاله إلى ليفربول، في سوق الانتقالات الشتوي 2018، مقابل 75 مليون يورو.

وقاد فان دايك ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، إلى جانب التنافس حتى الجولة الأخيرة على لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ما أسهم بنيله جائزة أفضل لاعب في أوروبا عن الموسم الماضي، متفوقًا على النجمين، الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس.

وشارك فان دايك في 79 مباراة مع ليفربول، سجل فيها 8 أهداف وصنع 5.