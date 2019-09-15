فلورنتينو بيريز يدافع عن سيرجيو راموس أمام انتقادات أعضاء الجمعية العمومية لريال مدريد

عقد نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأحد، جمعيته العمومية التي خُصصت لتقديم كشف حساب الفريق ومشاريعه من طرف الرئيس فلورنتينو بيريز والإجابة عن أسئلة الأعضاء.

وخرج بعض الأعضاء عن جدول الأعمال ووجهوا انتقادات للقائد سيرجيو راموس، وقال أحدهم: ”في مثل عمري أستطيع أن أمارس الجنون بعض المرات وأحب ذلك، لكني لست قائد ريال مدريد، أوقفوا هذه الأشياء بسرعة على موقع ”إنستغرام“ ومواقع أخرى، في أحد الأيام خرج بقبعة وردية كأنه سائح سويدي“.

وانتقد آخر تصوير راموس فيلمًا وثائقيًا خلال خسارة الفريق أمام أياكس أمستردام على ملعب سانتياغو برنابيو في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

واضطر فلورنتينو بيريز للدفاع عن راموس، وقال: ”أرجوكم احترموا جدول الأعمال وتحدثوا عن نقاطه، حين تتحدثون عن قائدنا تكلموا عن هدف لشبونة“ في إشارة إلى هدف التعادل الذي سجله راموس في نهائي دوري أبطال أوروبا العام 2014 أمام أتلتيكو مدريد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، والذي سمح للفريق الملكي التتويج بلقب البطولة بعد غياب 12 عامًا.

كما جاء اسم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في الجمعية العمومية، وقال أحد الأعضاء: ”هو أفضل مدرب بإمكانه تغيير الوضع الحالي“.

كما تلقى فلورنتينو بيريز تحية من بعض الأعضاء لعدم التعاقد مع بول بوغبا ونيمار.