فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد: نحن أكثر الأندية قيمةً وشعبيةً في العالم.. ويجب علينا إعادة الرغبة والجوع للبطولات

قدم فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، كشف حساب لفترة رئاسته للفريق الملكي أمام الجمعية العمومية للنادي، يوم الأحد.

وقال بيريز في كلمته: ”هذا حدث مُهم جداً نبدأ فيه عامنا.. أنا ما زلت أعطي الكثير لريال مدريد ومن أجل هذا الفريق وبنفس الحماس الذي أوصلني للرئاسة“.

وأضاف: ”الموسم الماضي لم يكن على قدر التطلعات، لم نحقق المطلوب في كرة القدم، هذا الفريق حقق كل البطولات المُمكنة ولكن الموسم الماضي، الرغبة بتحقيق البطولات اختفت“.

وتابع: “ الموسم الماضي كان صعباً والجميع انتقد وقمنا بانتقاد للذات، يجب علينا أن نُصحح الأمور وهذا ما سنفعله هذا الموسم، نحن لدينا تطلبات شخصية لتغيير بعض الأمور لنحلم بتحقيق البطولات، نريد الاستمرار بتحقيق الانتصارات والبطولات.. يجب علينا إعادة الرغبة والجوع للبطولات“.

وأردف: ”قمنا بعمل كبير في الصيف لتطوير فريق فائز، خاميس رودريغيز لاعب لديه إمكانات رائعة، الجمهور ونحن نحبه جداً.. رودريغو غوس يبلغ من العمر 18 عاماً وهو أحد أبرز مواهب البرازيل.. اريولا اتى ليكون بديلاً لحارسنا العزيز كيلور نافاس، تعاقدنا مع لاعبين شباب سيكون لهم شأن كبير في المستقبل مثل كوبو، الثقة بالمواهب هي أساس مشروعنا.

البرنابيو

وتطرق للحديث عن مشروع تجديد استاد ”سانتياغو برنابيو“، قائلاً: ”ميزانية النادي كانت 757 مليون يورو منها 533 مليون يورو مصروفات و38.5 مليون يورو والعجز 27 مليون يورو“.

وأشار: “ التحسينات للبرنابيو ستبدأ وسيصبح أفضل ملعب بالعالم وأيقونة يتحدث عنها الجميع.. مدة تحسين الملعب ستأخذ 39 شهراً حتى أغسطس 2022، وسيكون هناك أربعة أشهر لتحسين البيئة المحيطة بالملعب، دائماً أخبر الجماهير يجب عليهم أن يدعموا الفريق وخصوصاً بالأوقات الصعبة التي يحتاج لها اللاعبون، يجب دعم اللاعبين في السراء والضراء، وهنا تكمن قوة ريال مدريد باتحاده“.

وشدد: ”عندما أصحبت رئيساً عام 2009 كنّا بالمركز الـ13 في تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والآن نحن في المركز الأول“.

وأوضح: ”لقد قمنا بعمل صعب لتطوير فريق هو بالفعل رائع.. لدينا 9 لاعبين مرشحون لتشكيلة العالم، قيمة لاعبي ريال مدريد هي الأعلى بجانب مانشستر سيتي“.

وأتم: ”ريال مدريد هو نادي سيواصل إسعادنا كلنا.. هذا نادي فريد من نوعه في العالم. نادي الكؤوس الأوروبية الـ23“.