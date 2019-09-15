مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد.. زيدان يخوض موقعة ”حديقة الأمراء“ بتشكيل دفاعي ”مفخخ“

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لخوض اختبار من العيار الثقيل، عندما يفتتح مشواره في دوري أبطال أوروبا بمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في ملعب حديقة الأمراء، مساء الأربعاء المقبل، في إطار مباريات المجموعة الأولى، التي تضم -أيضًا- كلوب بروج البلجيكي، وغالاطا سراي التركي.

واستعاد ريال مدريد جزءًا من الثقة المفقودة بعد انتصار على ليفانتي 3-2 في المرحلة الرابعة للدوري الإسباني، وقدم الملكي عرضًا جيدًا في الشوط الأول الذي انتهى بثلاثية، إلا أنه تراجع في الثاني واستقبلت شباكه هدفين.

وسوف يجد الفرنسي زين الدين زيدان نفسه في مأزق دفاعي لا يُحسد عليه على الإطلاق أمام باريس سان جيرمان، في ظل غياب لاعبيه سيرجيو راموس وناتشو عن اللقاء بداعي الإيقاف منذ نسخة الموسم الماضي من البطولة، إضافة إلى الشكوك المحيطة بالبرازيلي مارسيلو، الذي تعرَّض للإصابة في لقاء ليفانتي، ويبدو أن مشاركته أمام باريس سان جيرمان ستكون موضع شك كبير.

وحسب صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية، فإن زيدان سيكون مضطرًّا للعب بخط دفاع ”مفخخ“، سيظهر للمرة الأولى في تشكيل ريال مدريد.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إن الرباعي المرشح للمشاركة بصورة أساسية في المباراة هم الظهير الأيمن داني كارفاخال، والأيسر فيرلاند ميندي، ومعهما قلبا الدفاع الفرنسي رافائيل فاران، والبرازيلي إيدير ميليتاو.

وأشارت إلى أن هناك تخوفًا كبيرًا من هذا التشكيل الدفاعي ”الاضطراري“، خاصة في وجود ثلاثي هجومي ناري في صفوف باريس سان جيرمان على رأسهم الأرجنتيني إيكاردي ومواطنه دي ماريا ومعهم الأوروغوياني إدنسون كافاني، والاحتمالات القوية لمشاركة كيليان مبابي في المباراة بعد عودته من الإصابة، في حين سيغيب البرازيلي نيمار دا سيلفا للإيقاف.