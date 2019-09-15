مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي.. معاناة ”الميرنغي“ تقلق جماهيره قبل صدام باريس سان جيرمان

رصدت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، في تقرير لها، اليوم الأحد، ما سمّته بشبح ”الوجوه الأربعة“ لريال مدريد، بعد فوزه الصعب على ليفانتي، مساء السبت.

وقالت الصحيفة، إن الفريق الذي يقوده زين الدين زيدان، قد يظهر بأكثر من وجه خلال 90 دقيقة.

وأشارت إلى أن ذلك يمكن تجسيده بوضوح في مباراة الأمس أمام ليفانتي، التي أظهر خلالها الميرنغي، الوجه الجيد، والسيئ، والعادي، والأسوأ.

وأوضحت أنَّه لم يتوقع أحد أن الفريق الذي كان يسيطر على أحداث المباراة بالشوط الأول، كان يسأل عن الوقت في الشوط الثاني لإنهاء اللقاء.

وأوضحت، أن ريال مدريد كان فريقًا مهيمنًا ونشيطًا يلعب برشاقة وتضيحة داخل الملعب خلال الشوط الأول.

أما في الشوط الثاني، فقد أظهر نسخة أقرب إلى حالة الفريق الملكي بالموسم الماضي، إذ إن الميرنغي كان يعاني دفاعيًّا مع صعوبة السيطرة على لاعبي المنافس، واحتمالية استقبال هدف في كل هجمة يشنها ليفانتي، بالإضافة إلى عجز كبير لإضافة هدف جديد والحصول على النقاط الثلاث بشق الأنفس.

وأكدت الصحيفة أنَّ ما حدث بالأمس لا يشعر زيدان بالقلق، إذ إنه يرى الأمور قد تتحسن على مدار الموسم، وقد يلعب الفريق لمدة 90 دقيقة بالمستوى ذاته الذي ظهر عليه في الشوط الأول، ضد ليفانتي.

وأنهت الصحيفة تقريرها بالتأكيد أن مباراة الميرنغي المقبلة أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا، ستكون فرصة جيدة لتحليل أداء الفريق بشكل جيد أمام منافس كبير.