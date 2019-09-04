باريس سان جيرمان يضم نيمار وإيكاردي لقائمته الأوروبية

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي قائمته المشاركة في دوري أبطال أوروبا وضمت البرازيلي نيمار رغم كل ما أثير عن رحيله إلى برشلونة وكذلك الوافد الجديد ماورو إيكاردي.

واهتمت وسائل الإعلام بمحاولات إعادة ضم نيمار إلى برشلونة بعد عامين من انتقاله لصفوف بطل الدوري الفرنسي في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو (247.40 مليون دولار) لكن لم تكتمل الصفقة.

كما ضمت القائمة المهاجمين المصابين إدينسون كافاني وكيليان مبابي فضلًا الكاميروني إيريك مكسيم تشوبو-موتينج لتضم بذل خمسة مهاجمين.

وانضم إيكاردي إلى باريس سان جيرمان في آخر أيام فترة الانتقالات الصيفية يوم الاثنين الماضي على سبيل الإعارة من إنتر ميلان لمدة موسم واحد مع إمكانية الشراء بشكل نهائي.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا 124 هدفًا في 219 مباراة في كل المسابقات خلال ست سنوات في النادي الإيطالي.