رسميًا.. ماورو إيكاردي إلى باريس سان جيرمان (فيديو وصور)

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رسميًا، تعاقده مع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي.

وأوضح باريس سان جيرمان أن تعاقده مع إيكاردي بنظام الإعارة لموسم واحد، مع إمكانية الشراء، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

وقال إيكاردي عقب توقيع العقد: ”أشكر باريس سان جيرمان على الثقة التي أظهروها، سأبذل قصارى جهدي لمساعدة فريقي الجديد على الذهاب إلى أبعد حد ممكن في جميع المسابقات. أصبح باريس سان جيرمان مركزًا لكرة القدم الدولية، والتي جذبت لاعبين رائعين للغاية في السنوات الأخيرة. ديناميكية الأداء قوية للغاية في باريس، والطموحات مرتفعة للغاية وأنا متأكد من أن جميع الظروف موجودة للذهاب إلى مستوى أعلى. ملعب بارك دي برانس ملعب معروف بجماله وحماسه“.

وانضم إيكاردي صاحب الـ26 عامًا لإنتر ميلان، قادمًا من صفوف سامبدوريا عام 2013، وشارك إيكاردي في 37 مباراة مع الفريق في كافة المسابقات خلال الموسم الأخير، سجل خلالها 17 هدفًا وأسهم في 5 أخرى.

وانضم إيكاردي إلى إنتر ميلان العام 2013، وسجل للفريق 124 هدفًا، وصنع 28 في 219 مباراة.