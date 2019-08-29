مواعيد مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا (صور)

أجربت اليوم الخميس قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019/2020

وأسفرت القرعة عن مباريات نارية، بعد أن أوقعت برشلونة مع بروسيا دورتموند وإنتر ميلان في مجموعة واحدة، في حين يلعب ليفربول بطل الموسم الماضي مع نابولي في مجموعة واحدة.

كما يلعب توتنهام وصيف الموسم الماضي مع بايرن ميونخ الألماني في مجموعة واحدة، وريال مدريد البطل التاريخي للمسابقة. مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات دور المجموعات التي تنطلق يومي 17 و18 سبتمبر المقبل.

17 سبتمبر:

نابولي VS ليفربول.

بروسيا دورتموند VS برشلونة.

تشيلسي VS فالنسيا.

18 سبتمبر:

بااريس سان جيرمان VS ريال مدريد.

أتلتيكو مدريد VS يوفنتوس

1. أكتوبر:

ريال مدريد VS كلوج بروج.

غالاتا سرايVS باريس سان جيرمان.

توتنهام VS بايرن ميونخ.

2 أكتوبر:

برشلونة VS إنتر ميلان.

فالنسيا VS أياكس.

22 أكتوبر:

غالاتا سراي VS ريال مدريد.

23 أكتوبر:

إنتر ميلان VS بروسيا دورتموند.

سلافيا براغ VS برشلونة.

أياكس VS تشيلسي.

5 نوفمبر:

ليفربول VS جينك

برشلونة VS سلافيا براغ.

بروسيا دورتموند VS إنتر ميلان.

تشيلسي VS أياكس.

6 نوفمبر:

ريال مدريد VS غالاتا سراي.

26 نوفمبر:

ريال مدريد VS باريس سان جيرمان.

يوفنتوس VS أتلتيكو مدريد.

27 نوفمبر:

ليفربول VS نابولي.

برشلونة VS بروسيا دورتموند.

فالنسيا VS تشيلسي.

10 ديسمبر:

إنتر ميلان VS برشلونة.

أياكس VS فالنسيا.

11 ديسمبر:

باريس سان جيرمان VS غالاتا سراي.

كلوح بروغ VS ريال مدريد.

بايرن ميونخ VS بروسيا دورتموند.

???????? موعد مُباريات دوري الابطال pic.twitter.com/2KVZV61U4p — FCB World (@FCBW_A7) August 29, 2019