شاهد.. رد فعل مسؤولي سلافيا براغ بعد الوقوع في مجموعة برشلونة وبروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

لم يخف مسؤولو نادي سلافيا براغ التشيكي صدمتهم، بعدما أوقعتهم قرعة دوري أبطال أوروبا في مجموعة نارية مع نادي برشلونة وإنتر ميلان.

وكان حظ سلافيا براغ، العائد للمشاركة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بعد غياب أكثر من 10 سنوات، سيئًا بعدما أوقعته القرعة في المجموعة السابعة إلى جانب برشلونة الباحث عن اللقب، وبروسيا دورتموند الذي يملك مجمموعة قوية من اللاعبين، وإنتر ميلان، العائد إلى دوري أبطال أوروبا بقوة مع مدربه أنطونيو كونتي.

وظهرت ملامح الصدمة على وفد سلافيا براغ في القاعة التي استضافت القرعة في الإمارة الفرنسية موناكو، حيث لم يتمالك أحد الشخصيات نفسه بشكل كبير.

وسيكون احتلال سلافيا براغ، المركز الثالث، المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي حلمًا بعيد المنال في ظل تواجد بروسيا دورتموند وإنتر ميلان.