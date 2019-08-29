ليونيل ميسي: أفتقد المنافسة مع رونالدو.. وكريستيانو يحدد موعد اعتزاله

أجرى النجمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، حوارًا شيقًا على هامش قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019/2020، واختيار أفضل لاعب في أوروبا للموسم الماضي.

ووجهت مقدمة الحفل السؤال لليونيل ميسي عن المقارنة مع رونالدو، وقال ميسي: ”سعيد للغاية بالمنافسة بيننا، وأفتقدها الآن، كريستيانو رونالدو لاعب كبير، منذ أن كان في ريال مدريد ونحن نتنافس داخل الملعب“.

وأضاف ميسي ”أسعى دائمًا لإحراز الأهداف، فهو إحساس رائع لي وللفريق ولجماهير النادي“.

ورد رونالدو على ميسي بالقول:“ ”كنت أنافس ميسي لمدة 15 عامًا، هل حدث ذلك في تاريخ كرة القدم؟ بالتأكيد لم يحدث“.

وأضاف رونالدو، الذي أحرز جائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات بالتساوي مع ميسي: ”علاقتنا خارج الملعب جيدة للغاية، ربما لم نتناول العشاء سويًا من قبل، لكن سيحدث ذلك في المستقبل“.

وأردف مازحًا: ”ميسي أصغر منّي، ولكنني أبدو وسيمًا عنه وشابًا، مقارنة بعمري الآن“.

وتابع النجم البرتغالي ”علاقتي مع ميسي خارج الملعب جيدة، لم نتناول العشاء سويًا، ولكن سيحدث ذلك في المستقبل آجلًا أم عاجلًا، أفتقد اللعب في إسبانيا، كانت منافسة قوية وجميلة بيننا، كلانا يدفع الآخر لذروة العطاء، وكتبنا اسمنا في تاريخ الكرة“.

وعن إمكانية اعتزاله في ذات العام الذي سيعتزل فيه ميسي، قال رونالدو ”ليونيل يصغرني بعامين، ومع ذلك أبدو وسيمًا مقارنة بسني، وأتطلع للتواجد والمنافسة على الجوائز الفردية، سأواصل العمل على الوصول إلى هنا من جديد لكي أتوج بالجائزة العام المقبل وخلال عامين أو 3، لن أعتزل رغم أنف الكارهين لي“.

وتطرق كريستيانو للحديث عن مسيرته في 2019، مشيرًا ”الموسم الماضي كان مميزًا، لقد رحلت عن ريال مدريد بعد 9 سنوات، وانتقلت إلى يوفنتوس، حيث إن الدوري الإيطالي من أقوى المسابقات“.

وأتم تصريحاته ”فزت بـ 3 ألقاب هي كأس السوبر والدوري ودوري أمم أوروبا مع منتخب البرتغال، الموسم كان مثمرًا على المستوى الشخصي، وتميزي كان بفضل زملائي“

ونال رونالدو جائزة اليويفا لأفضل لاعب في أوروبا 3 مرات، وهو الأكثر تحقيقًا لها، مقابل مرتين لميسي.