قرعة دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد مع باريس سان جيرمان.. وبرشلونة يصطدم ببروسيا دورتموند وإنتر ميلان

أسفرت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا للموسم 2019/2020، عن مباريات نارية، بعدما أوقعت برشلونة الإسباني مع بروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالي في مجموعة واحدة.

وفيما يلي مجموعات قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020:

المجموعة الأولى: باريس سان جيرمان، وريال مدريد، وكلوب بروج، وغالاتا سراي.

المجموعة الثانية: بايرن ميونخ، وتوتنهام، وأولمبياكوس، والنجم الأرحمر.

المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي، وشاختار، ودينامو زغرب، وأتلانتا

المجموعة الرابعة: يوفنتوس، وأتلتيكو مدريد، وباير ليفركوزن، ولوكومتيف موسكو.

المجموعة الخامسة: ليفربول، ونابولي، وسالزبورغ، وجينك.

المجموعة السادسة: برشلونة، وبروسيا دورتموند وإنتر ميلان، وسلافيا براغ،

المجموعة السابعة: زينيت، وبنفيكا، وليون، ولايبزيغ

المجموعة الثامنة: تشيلسي، وأياكس أمستردام، وفالنسيا، وليل،

وتقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا يوم 30 مايو 2020، على ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول.

يشار إلى أن ليفربول الإنجليزي أحرز لقب الموسم الماضي، بالفوز 2/0 على توتنهام في المباراة النهائية، علمًا أن ريال مدريد الإسباني أكثر الأندية تحقيقًا للقب برصيد 13 لقبًا.

وتنطلق مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات يومي 17 و18 سبتمبر المقبل، وتستمر منافسات مرحلة المجموعات حتى 11 ديسمب من العام الحالي، حيث يتأهل 16 فريقًا إلى دور الـ16.

وتلعب مباريات ذهاب دور الـ16 أيام 18، 19، 25 و26 فبراير 2020، حين تلعب مباريات الإياب أيام 10، 11، 17 و18 مارس.

أما مباريات ذهاب دور الـ8 (ربع النهائي) فتلعب يومي 7 و8 أبريل، في حين تلعب مباريات الإياب يومي 14 و15 من الشهر ذاته.

وتُلعب مباراتا ذهاب نصف النهائي يومي 28 و29 أبريل، على أن تُلعب مباراتا الإياب يومي 5 و6 مايو.