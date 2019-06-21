يورغن كلوب يشترط تعزيز صفوف نادي ليفربول للفوز بالبطولات

قال المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، إن الريدز يجب أن ينفق لتعزيز صفوف الفريق، إذا أراد تطوير وتحسين نفسه.

وتوج ليفربول بطلًا لدوري أبطال أوروبا، بفوزه 2/0 على توتنهام، في المباراة النهائية، وحل ثانيًا في ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي، الذي حافظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي.

وقال كلوب لشبكة ”ZDF“ الألمانية: ”ليفربول نادٍ طموح؛ إذا لم ينفق نفس القدر من المال مثل الآخرين، فلن يكون قادرًا على المنافسة“.

وأضاف كلوب: ”الجميع ينفق الأموال؛ لذلك علينا أن نفعل نفس الشيء من أجل تطوير وتحسين الفريق“.

ويمنّي ليفربول النفس بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، الغائب عن الريدز منذ أحرز اللقب آخر مرة موسم 1989/1990.

ويبدأ ليفربول موسم 2019/2020، عندما يلاقي مانشستر سيتي يوم 3 أغسطس، في كأس الدرع الخيرية الإنجليزي، على ملعب ويمبلي، في العاصمة لندن، على أن يستقبل نوريتش سيتي على ملعب أنفيلد، في أولى جولات الدوري الإنجليزي يوم 8 أغسطس.

كما يلاقي ليفربول مواطنه تشيلسي، يوم 14 أغسطس، في كأس السوبر الأوروبي، على ملعب فودافون أرينا في اسطنبول.